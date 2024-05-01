Лучшие упражнения для мужчин, которые помогут эффективно прокачать грудные мышцы

5 лучших упражнений для грудных мышц для мужчин

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Затем вам нужно развивать верхние, средние и нижние мышечные волокна груди. Мышцы верхней части груди являются одними из самых визуально привлекательных мышц верхней части тела. Это мышцы, которые приподнимают рубашку и формируют рельефную, гордую грудь. Давайте же узнаем, с помощью каких упражнений вы можете прокачать эти мышцы.

Фото: wikimedia.org by PFC Charlie Chavez is licensed under Creative Commons CC0 License

1. Перекладывание каната.

Чтобы выполнять упражнения от низкого к высокому, установите тренажер на самую низкую настройку, прикрепите D-образные ручки с обеих сторон и возьмитесь за каждую ручку ладонями вверх.

Ваши ноги должны быть на ширине плеч, спина прямая, грудь приподнята, а руки опущены и слегка согнуты в обе стороны.

Затем поднимите обе ручки вверх и вперед до уровня глаз, прежде чем медленно возвращать их в исходное положение.

Придерживайтесь более легких весов и меньшего количества повторений.

2. Отжимания.

Ваши руки должны быть на ширине плеч, а ноги — на ширине бедер.

Кроме того, когда вы выполняете фактическое отжимание, ваши локти должны образовывать полный угол в 90 градусов.

Если что-либо, кроме ваших ладоней и кончиков пальцев ног, касается пола, вы делаете это неправильно.

3. Отжимания в подвешенном состоянии.

Вам понадобятся ремни TRX, которые удерживают ваши руки и тело в неустойчивом положении.

Держа ноги на ширине плеч, возьмитесь за ручки, вытяните руки перед грудью и наклоните туловище под углом 45-90 градусов к полу.

Напрягите мышцы пресса, опускаясь к полу, останавливаясь, когда руки окажутся прямо за плечами.

Вернитесь назад и проделайте это снова.

Ваши локти и голова должны оставаться в нейтральном положении все время.

4. Наклонный жим гантелей лежа.

Установите наклонную скамью под углом 30-45 градусов, возьмите две гантели хватом сверху и полностью откиньтесь назад.

Не отрывая ног от земли, поднимите гантели над лицом и вытяните руки.

Затем опустите гантели к середине груди с обеих сторон, а затем поднимите их, подтягивая немного ближе друг к другу.

Повторите.

5. Жим штанги лежа.

Начните с того, что лягте на скамью, поставьте ноги ровно на пол, а глаза на одном уровне со штангой.

Возьмитесь за перекладину верхним хватом, держа руки чуть больше, чем на ширине плеч.

Затем полностью вытяните руки и снимите штангу со стойки так, чтобы она находилась прямо над вашей грудью.

Опуская штангу, согните локти, остановитесь, когда она коснется выступа вашей груди (то есть сосков), и удерживайте в течение одной секунды.

Теперь поднимите штангу со значительной силой, пока руки не вернутся в исходное положение.

Повторите.