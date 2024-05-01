Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кабмин утвердил категории граждан, которые смогут платить за ЖКУ без комиссии
Купить ОСАГО без водительских прав можно, но только для третьего лица
Представитель ВВС Украины: самолёты F-16 будут поставлены на Украину в мае
Дубай ожидает шторм: туристам советуют оставаться в отелях
Следует ли вымыть волосы перед посещением парикмахерской
Готовим детокс-сок с капустой, свёклой, имбирём и яблоками
Шоумен Тимур Родригез развелся с матерью его двоих сыновей из-за измен
Сергей Жуков рассказал о съёмках фильма, посвящённого группе "Руки вверх!"
Юрий Лоза рассказал, как провести последнюю неделю Великого поста
Лучшие упражнения для мужчин, которые помогут эффективно прокачать грудные мышцы

5 лучших упражнений для грудных мышц для мужчин

3:08
Спорт

Затем вам нужно развивать верхние, средние и нижние мышечные волокна груди. Мышцы верхней части груди являются одними из самых визуально привлекательных мышц верхней части тела. Это мышцы, которые приподнимают рубашку и формируют рельефную, гордую грудь. Давайте же узнаем, с помощью каких упражнений вы можете прокачать эти мышцы.

5 лучших упражнений для грудных мышц для мужчин
Фото: wikimedia.org by PFC Charlie Chavez is licensed under Creative Commons CC0 License

1. Перекладывание каната.

  • Чтобы выполнять упражнения от низкого к высокому, установите тренажер на самую низкую настройку, прикрепите D-образные ручки с обеих сторон и возьмитесь за каждую ручку ладонями вверх.
  • Ваши ноги должны быть на ширине плеч, спина прямая, грудь приподнята, а руки опущены и слегка согнуты в обе стороны.
  • Затем поднимите обе ручки вверх и вперед до уровня глаз, прежде чем медленно возвращать их в исходное положение.
  • Придерживайтесь более легких весов и меньшего количества повторений.

2. Отжимания.

  • Ваши руки должны быть на ширине плеч, а ноги — на ширине бедер.
  • Кроме того, когда вы выполняете фактическое отжимание, ваши локти должны образовывать полный угол в 90 градусов.
  • Если что-либо, кроме ваших ладоней и кончиков пальцев ног, касается пола, вы делаете это неправильно.

3. Отжимания в подвешенном состоянии.

  • Вам понадобятся ремни TRX, которые удерживают ваши руки и тело в неустойчивом положении.
  • Держа ноги на ширине плеч, возьмитесь за ручки, вытяните руки перед грудью и наклоните туловище под углом 45-90 градусов к полу.
  • Напрягите мышцы пресса, опускаясь к полу, останавливаясь, когда руки окажутся прямо за плечами.
  • Вернитесь назад и проделайте это снова.
  • Ваши локти и голова должны оставаться в нейтральном положении все время.

4. Наклонный жим гантелей лежа.

  • Установите наклонную скамью под углом 30-45 градусов, возьмите две гантели хватом сверху и полностью откиньтесь назад.
  • Не отрывая ног от земли, поднимите гантели над лицом и вытяните руки.
  • Затем опустите гантели к середине груди с обеих сторон, а затем поднимите их, подтягивая немного ближе друг к другу.
  • Повторите.

5. Жим штанги лежа.

  • Начните с того, что лягте на скамью, поставьте ноги ровно на пол, а глаза на одном уровне со штангой.
  • Возьмитесь за перекладину верхним хватом, держа руки чуть больше, чем на ширине плеч.
  • Затем полностью вытяните руки и снимите штангу со стойки так, чтобы она находилась прямо над вашей грудью.
  • Опуская штангу, согните локти, остановитесь, когда она коснется выступа вашей груди (то есть сосков), и удерживайте в течение одной секунды.
  • Теперь поднимите штангу со значительной силой, пока руки не вернутся в исходное положение.
  • Повторите.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Стас Михайлов рассматривает завершение карьеры из-за усталости голоса
Конец эры: Стас Михайлов может покинуть сцену из-за проблем с голосом
Бездрожжевое тесто на кефире: из него получаются вкусная пицца и пирожки
Мудрая цитата Юрия Никулина, в которой он простыми словами объяснил, что такое счастье
Украинские военные готовятся к скорому отступлению из Часова Яра Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев
Куличи на Пасху: делаем для них жидкое тесто на желтках, молоке и дрожжах
Лолита превратила день в праздник: волшебный визит певицы в Дом милосердия
Как обжаривать овощи на борщ, чтобы он получился особенно вкусным
Как обжаривать овощи на борщ, чтобы он получился особенно вкусным
Последние материалы
Селитра поможет в удалении пня с участка
СБУ кошмарит жителей центральных районов Киева
К концу года ставки по вкладам в РФ составят 14-15,5%
Самозанятые могут получить страховую пенсию, накопив трудовой стаж и баллы
Домашняя тренировка для укрепления всего тела
Владимир Вдовиченков заявил, что отношения на 99% зависят от женщины
Как приготовить веганский сыр из орехов кешью
Как можно озеленить участок
Пять секретов молодости японских красавиц, которые стоит взять каждой женщине на вооружение
Эксперт поделилась советами по выращиванию бровей с излишним пользованием пинцета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников