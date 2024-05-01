Наконец-то доказано?: новое исследование может изменить наше понимание темной материи

Найдены новые доказательства существования темной материи

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Университета Калифорнии в Ирвайне представили новые, хоть и косвенные, доказательства наличия темной материи. Их результаты, опубликованные в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, основаны на серии цифровых моделирований.

Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Исследование включало компьютерное моделирование двух типов материи: обычной и темной. Это необходимо для объяснения необычных характеристик, наблюдаемых при изучении реальных галактик, таких как паттерны движения звезд и космического газа.

Исследователи уверены, что эти особенности трудно объяснить без принятия во внимание влияния темной материи.

Даже скептически настроенные к этому вопросу ученые признали результаты работы своих коллег.

Согласно существующим теориям, темная материя может составлять до 85% общей массы Вселенной. Однако это таинственное вещество не взаимодействует со светом, что делает его физическое обнаружение чрезвычайно сложным.