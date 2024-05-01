Наконец-то доказано?: новое исследование может изменить наше понимание темной материи

Ученые из Университета Калифорнии в Ирвайне представили новые, хоть и косвенные, доказательства наличия темной материи. Их результаты, опубликованные в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, основаны на серии цифровых моделирований.
Исследование включало компьютерное моделирование двух типов материи: обычной и темной. Это необходимо для объяснения необычных характеристик, наблюдаемых при изучении реальных галактик, таких как паттерны движения звезд и космического газа.
Исследователи уверены, что эти особенности трудно объяснить без принятия во внимание влияния темной материи.
Даже скептически настроенные к этому вопросу ученые признали результаты работы своих коллег.
Согласно существующим теориям, темная материя может составлять до 85% общей массы Вселенной. Однако это таинственное вещество не взаимодействует со светом, что делает его физическое обнаружение чрезвычайно сложным.
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