Туристические агентства встревожены предстоящим штормом в Дубае, возможны отмены рейсов

Дубай ожидает шторм: туристам советуют оставаться в отелях

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристические агентства, планирующие отправку своих клиентов на отдых в Дубай в ближайшие дни, испытывают серьезное беспокойство. 2 мая в этом регионе прогнозируется повторение шторма, что вызывает опасения относительно возможной отмены рейсов и общей безопасности туристов.

Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Национальный метеорологический центр ОАЭ сообщает о нестабильных погодных условиях 2 и 3 мая, включая дожди и пыльные бури. Турагенты, находящиеся в Дубае, призывают сохранять спокойствие.

Прогнозы метеослужб также указывают на вероятность дождя в Дубае в этот четверг. По данным Gismeteo, осадки начнутся с утра и усилятся к дню, причем объем выпавших осадков может быть в 6 раз выше обычного — 6,4 мм против стандартных 0-0,2 мм для этой местности.

Хотя предсказания о мегашторме пока не подтверждаются, туристам рекомендуется позаботиться о своей безопасности и стараться не выходить за пределы отельных территорий.