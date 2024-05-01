Ольга Бузова показала своего лучшего друга: "Пусть всё получится круто"

Ольга Бузова поздравила своего лучшего друга с днём рождения

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова обратилась к своему лучшему другу в честь его дня рождения.

Фото: https://www.instagram.com/buzova86 by Инстаграм Ольги Бузовой is licensed under public domain

Звезда "Дома-2" опубликовала в своём "Инстаграме"* фото, на котором она запечатлена на ММКФ с мужчиной, который держит над её головой зонт.

"Мой Бо, с днём рождения", — написала певица под фото.

Она отметила, что её друг каторжно трудится.

"Пусть всё получится круто. Несмотря на сложную профессию, ты не утратил веру в людей и можешь мечтать", — обратилась Ольга к своему соратнику, PR-менеджеру Антону Богославскому.

Ранее Алла Пугачёва показала своего близкого друга и поблагодарила его за верность.



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