Изысканная красавица на участке: это растение отличается неприхотливостью

Посадите на участке эрику

Эрика — вечнозелёный кустарник с небольшими, но красивыми цветками в оттенках лилового, белого или розового. Это растение часто встречается в Средиземноморских странах и на Кавказе.

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Хотя многие путают эрику с вереском из-за их сходства, на самом деле они различаются. Основное различие — время цветения: вереск цветёт осенью, а эрика — весной.

Регулярный полив особенно важен в период засухи, так как эрика любит тепло. В холодных регионах она требует укрытия в зимний период. Мульчирование стволов торфом осенью и укрытие кустиков еловыми ветками помогают сохранить их.

Эрика подкармливается дважды в год: весной и после цветения, хотя органические удобрения не рекомендуются.

Большинство проблем с этим растением возникают из-за неправильного ухода, такого как избыток влаги, плохая вентиляция зимой и высокая влажность. Однако эрика устойчива к вредителям.