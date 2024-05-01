Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить запечённые груши с горгонзолой и мёдом
Три ситуации, когда включение круиз-контроля опасно для водителя
Кислотные средства в домашнем отбеливании зубов: риск для вашей улыбки
Шри-Ланка продлила бесплатные визы для россиян на неопределенный срок
Причины тошноты у собаки
Найдены новые доказательства существования темной материи
Ольга Бузова поздравила своего лучшего друга с днём рождения
Пользователи Сети назвали советский фильм, в котором показаны здоровые отношения
Кабмин утвердил категории граждан, которые смогут платить за ЖКУ без комиссии
Изысканная красавица на участке: это растение отличается неприхотливостью

Посадите на участке эрику

Садоводство » Цветы

Эрика — вечнозелёный кустарник с небольшими, но красивыми цветками в оттенках лилового, белого или розового. Это растение часто встречается в Средиземноморских странах и на Кавказе.

Посадите на участке эрику
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Хотя многие путают эрику с вереском из-за их сходства, на самом деле они различаются. Основное различие — время цветения: вереск цветёт осенью, а эрика — весной.

Регулярный полив особенно важен в период засухи, так как эрика любит тепло. В холодных регионах она требует укрытия в зимний период. Мульчирование стволов торфом осенью и укрытие кустиков еловыми ветками помогают сохранить их.

Эрика подкармливается дважды в год: весной и после цветения, хотя органические удобрения не рекомендуются.

Большинство проблем с этим растением возникают из-за неправильного ухода, такого как избыток влаги, плохая вентиляция зимой и высокая влажность. Однако эрика устойчива к вредителям.

Все секреты эрики
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Стас Михайлов рассматривает завершение карьеры из-за усталости голоса
Конец эры: Стас Михайлов может покинуть сцену из-за проблем с голосом
Бездрожжевое тесто на кефире: из него получаются вкусная пицца и пирожки
Мудрая цитата Юрия Никулина, в которой он простыми словами объяснил, что такое счастье
Украинские военные готовятся к скорому отступлению из Часова Яра Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев
Куличи на Пасху: делаем для них жидкое тесто на желтках, молоке и дрожжах
Лолита превратила день в праздник: волшебный визит певицы в Дом милосердия
Как обжаривать овощи на борщ, чтобы он получился особенно вкусным
Как обжаривать овощи на борщ, чтобы он получился особенно вкусным
Последние материалы
Кабмин утвердил категории граждан, которые смогут платить за ЖКУ без комиссии
Купить ОСАГО без водительских прав можно, но только для третьего лица
5 лучших упражнений для грудных мышц для мужчин
Представитель ВВС Украины: самолёты F-16 будут поставлены на Украину в мае
Дубай ожидает шторм: туристам советуют оставаться в отелях
Следует ли вымыть волосы перед посещением парикмахерской
Готовим детокс-сок с капустой, свёклой, имбирём и яблоками
Шоумен Тимур Родригез развелся с матерью его двоих сыновей из-за измен
Сергей Жуков рассказал о съёмках фильма, посвящённого группе "Руки вверх!"
Юрий Лоза рассказал, как провести последнюю неделю Великого поста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников