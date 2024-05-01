Изысканная красавица на участке: это растение отличается неприхотливостью

Эрика — вечнозелёный кустарник с небольшими, но красивыми цветками в оттенках лилового, белого или розового. Это растение часто встречается в Средиземноморских странах и на Кавказе.
Хотя многие путают эрику с вереском из-за их сходства, на самом деле они различаются. Основное различие — время цветения: вереск цветёт осенью, а эрика — весной.
Регулярный полив особенно важен в период засухи, так как эрика любит тепло. В холодных регионах она требует укрытия в зимний период. Мульчирование стволов торфом осенью и укрытие кустиков еловыми ветками помогают сохранить их.
Эрика подкармливается дважды в год: весной и после цветения, хотя органические удобрения не рекомендуются.
Большинство проблем с этим растением возникают из-за неправильного ухода, такого как избыток влаги, плохая вентиляция зимой и высокая влажность. Однако эрика устойчива к вредителям.
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