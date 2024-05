Изысканная красавица на участке: это растение отличается неприхотливостью

Эрика — вечнозелёный кустарник с небольшими, но красивыми цветками в оттенках лилового, белого или розового. Это растение часто встречается в Средиземноморских странах и на Кавказе.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported