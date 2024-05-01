Можно ли оформить ОСАГО без водительских прав, и кем будет выступать покупатель полиса

Купить ОСАГО без водительских прав можно, но только для третьего лица

2:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

В России нельзя водить машину без обязательной "автогражданки", или ОСАГО. При этом купить полис может даже человек без водительского удостоверения. приобретение страховки с водительским удостоверением. АСН рассказывает о возможностях использования ОСАГО в зависимости от покупателя.

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Можно ли оформить ОСАГО без прав

Купить автополис может водитель или собственник машины. Бывает, что на момент приобретения страховки права просрочены либо отсутствуют. Это не повод отказываться от оформления ОСАГО. Страховщики могут продать ОСАГО на основании паспорта, СНИЛС и документов на авто.

Купленная без водительских прав страховка позволяет вписать в полис допущенных к управлению машиной лиц, в том числе предоставить эти права любым водителям без ограничения.

Статус покупателя ОСАГО без прав

Оформить полис ОСАГО без прав можно, если покупатель выступает страхователем, то есть тем, кто покупает услугу. По правилам страхования им может быть третье лицо. Иными словами, можно купить полис кому-то ещё, например, родственнику или другу, с передачей им права пользования оформленным договором.

А вот купить ОСАГО для себя без наличия действующих водительских прав не получится, даже если в полисе, в списке допущенных к управлению лиц, указано: "Без ограничений".

Как оформить полис

Принцип оформления ОСАГО одинаков независимо от наличия водительского удостоверения. Его можно купить в страховой компании или онлайн.

Помните, что оформленная через интернет страховка действует не сразу, а обычно через 72 часа после покупки.

При оформлении полиса нужно указать себя только в качестве покупателя полиса, при этом выбрав лицо, которому будут переданы права на управление машиной. При этом из списка документов, по которым проводится идентификация, нужно убрать водительские права и указать данные паспорта, СНИЛС и справки на ТС.