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Правила гигиены перед походом к парикмахеру: стоит ли мыть голову

Следует ли вымыть волосы перед посещением парикмахерской

1:36
Моя семья » Красота и стиль

Вопрос о том, нужно ли мыть голову перед походом в парикмахерскую, волнует многих, и каждый раз он вызывает недоумение. Однако ответ на него зависит от нескольких факторов. В большинстве салонов мытье головы является обязательным этапом перед стрижкой. В некоторых заведениях это дополнительная услуга, за которую приходится доплачивать, в то время как в других она уже включена в общую стоимость стрижки. Поэтому важно заранее узнать политику конкретного салона, чтобы принять соответствующие решения.

Следует ли вымыть волосы перед посещением парикмахерской
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Если мытье головы в салоне платное, вымывание волос дома перед походом может позволить сэкономить мастеру время и вам — деньги. В этом случае рекомендуется прийти с чистыми волосами, без использования стайлинговых средств или укладки, чтобы мастер мог лучше оценить состояние ваших волос и их структуру.

Если же мытье включено в стоимость, не обязательно делать это дома. Решение остается за вами: если вы чувствуете дискомфорт от "несвежей" укладки, то можете вымыть волосы перед визитом к мастеру. В противном случае, можете прийти в салон с ними в том состоянии, в котором они находятся.

Когда речь идет об окрашивании волос, рекомендуется вымыть голову за 2-3 дня до сеанса, не используя кондиционер, средства для ухода, или стайлинговые продукты. Обесцвечивание — это достаточно агрессивная процедура, и себум на коже головы поможет защитить ее от негативного воздействия краски.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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