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Свекольный сок с имбирём, фруктами, морковкой и капустой: полезный и вкусный детокс. Не забывайте пить регулярно!

Готовим детокс-сок с капустой, свёклой, имбирём и яблоками

0:43
Еда

Свекольный сок способствует укреплению иммунитета, детоксикации, омолаживает организм, регулярное употребление свекольного сока в сочетании с имбирём придаст энергии и сделает вас здоровее.

Готовим детокс-сок с капустой, свёклой, имбирём и яблоками
Фото: flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1 большая свёкла, очищенная и нарезанная дольками,
  • 1 средний апельсин, очищенный и разрезанный на четвертинки,
  • 1 среднее яблоко, нарезанное дольками,
  • 1 средняя морковь, очищенная,
  • 3 листа капусты,
  • 1 очищенный свежий имбирь,
  • кубики льда (по желанию).

Приготовление

Смешайте все ингредиенты, кроме кубиков льда, в соковыжималке. При желании добавьте в сок кубики льда. 

Очищение кишечника и печени свекольным соком
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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