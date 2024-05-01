Свекольный сок с имбирём, фруктами, морковкой и капустой: полезный и вкусный детокс. Не забывайте пить регулярно!
Готовим детокс-сок с капустой, свёклой, имбирём и яблоками
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Свекольный сок способствует укреплению иммунитета, детоксикации, омолаживает организм, регулярное употребление свекольного сока в сочетании с имбирём придаст энергии и сделает вас здоровее.
Фото: flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
- 1 большая свёкла, очищенная и нарезанная дольками,
- 1 средний апельсин, очищенный и разрезанный на четвертинки,
- 1 среднее яблоко, нарезанное дольками,
- 1 средняя морковь, очищенная,
- 3 листа капусты,
- 1 очищенный свежий имбирь,
- кубики льда (по желанию).
Приготовление
Смешайте все ингредиенты, кроме кубиков льда, в соковыжималке. При желании добавьте в сок кубики льда.
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