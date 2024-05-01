Свекольный сок с имбирём, фруктами, морковкой и капустой: полезный и вкусный детокс. Не забывайте пить регулярно!

Готовим детокс-сок с капустой, свёклой, имбирём и яблоками

0:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Свекольный сок способствует укреплению иммунитета, детоксикации, омолаживает организм, регулярное употребление свекольного сока в сочетании с имбирём придаст энергии и сделает вас здоровее.

Фото: flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

1 большая свёкла, очищенная и нарезанная дольками,

1 средний апельсин, очищенный и разрезанный на четвертинки,

1 среднее яблоко, нарезанное дольками,

1 средняя морковь, очищенная,

3 листа капусты,

1 очищенный свежий имбирь,

кубики льда (по желанию).

Приготовление

Смешайте все ингредиенты, кроме кубиков льда, в соковыжималке. При желании добавьте в сок кубики льда.