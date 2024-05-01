Правительство РФ утвердило перечень категорий граждан, которые смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии

Постановление Правительства Российской Федерации утвердило перечень гражданских групп, которые будут освобождены от банковских комиссий при оплате за жилищно-коммунальные услуги.
Эта информация была предоставлена пресс-службой кабинета министров.
Перечень, утвержденный постановлением и содержащий указанные группы граждан, был подписан премьер-министром Михаилом Мишустином.
Согласно сообщению, данные льготы вступят в силу с 1 июля 2024 года. Это нововведение затронет не только платежи за услуги жилищно-коммунального хозяйства, но и штрафы за несвоевременные или неполные платежи, которые также будут освобождены от банковских комиссий.
Перечень включает в себя следующие категории граждан:
— семьи с троими и более детьми,
— пенсионеры,
— инвалиды,
— участники боевых действий,
— члены семей погибших или умерших инвалидов, а также участники Великой Отечественной войны и ветераны военных конфликтов.
Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.