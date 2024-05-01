Правительство РФ утвердило перечень категорий граждан, которые смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии

Кабмин утвердил категории граждан, которые смогут платить за ЖКУ без комиссии

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Постановление Правительства Российской Федерации утвердило перечень гражданских групп, которые будут освобождены от банковских комиссий при оплате за жилищно-коммунальные услуги.

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Эта информация была предоставлена пресс-службой кабинета министров.

Перечень, утвержденный постановлением и содержащий указанные группы граждан, был подписан премьер-министром Михаилом Мишустином.

Согласно сообщению, данные льготы вступят в силу с 1 июля 2024 года. Это нововведение затронет не только платежи за услуги жилищно-коммунального хозяйства, но и штрафы за несвоевременные или неполные платежи, которые также будут освобождены от банковских комиссий.

Перечень включает в себя следующие категории граждан:

— семьи с троими и более детьми,

— пенсионеры,

— инвалиды,

— участники боевых действий,

— члены семей погибших или умерших инвалидов, а также участники Великой Отечественной войны и ветераны военных конфликтов.