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Петр Ермилин

Путин раскрыл, что нужно для начала переговоров с Украиной. Ответит ли Киев?

Мир

Важным шагом на пути к мирным переговорам должен стать отказ Киева от самозапрета на взаимодействие с Россией, заявил президент России Владимир Путин, комментируя возможность разрешения конфликта на Украине. Об этом глава государства заявил в интервью Медиакорпорации Китая в преддверии визита в Пекин. Pravda.Ru анализирует контекст этого заявления.

Путин раскрыл, что нужно для начала переговоров с Украиной. Ответит ли Киев?
Фото: wikimedia.org

Заявление Путина

"К сожалению, противная сторона не желает вести какие-либо переговоры. Более того, президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами мирные переговоры всем и сам себе. Как же можно вести переговоры, если они этого не хотят да еще и издали нормативный документ, который запрещает вести эти переговоры? Поэтому, если украинская сторона хочет этого, видимо, начать нужно с того, чтобы отменить этот декрет и объявить о готовности к этим переговорам", — сказал Путин (цитата по ТАСС).

Более того, он подчеркнул, что Москва открыта к возможности мирных переговоров, однако Киев "выбросил в печку" стамбульские договоренности (речь о соглашениях, достигнутых в рамках переговорного процесса между Россией и Украиной). Путин еще раз подчеркнул, что Украина не желает вести переговоры.

"Что касается того, как и что нужно сделать для того, чтобы этот конфликт был завершен мирными средствами: мы никогда не возражали против этого [...] Там (речь о переговорах в Стамбуле. — Ред.) украинская сторона нарисовала себе очень жесткие рамки обеспечения безопасности, и мы практически с этим согласились. Но как только наши войска отошли от столицы Украины, от Киева, сразу украинская сторона выбросила в печку все эти договоренности [...] Они объявили о том, что будут добиваться поражения России и победы на поле боя, стратегического поражения России", — добавил глава государства.

О чем речь

30 сентября на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился текст указа, в котором констатируется невозможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В тексте указе присутствуют следующие пять пунктов, их цитирует "Форбс":

  • "Констатировать невозможность проведения переговоров с Президентом Российской Федерации В. Путиным";
  • Одобряется текст обращения президента Украины, председателя Верховной рады и премьера в НАТО;
  • От кабинета министров требуется подготовить предложения по "многоуровневой системе обеспечения безопасности на основе многосторонних и двусторонних соглашений".
  • От правительства требуется усилить обороноспособность Украины за счет наращивания поставок военно-технической помощи;
  • Верховной раде рекомендуется принять законопроекты "о надлежащем санкционном и ином реагировании на эскалацию со стороны Российской Федерации".

Более того, 30 сентября Зеленский, говоря об этом указе, еще раз отверг любую возможность переговоров с Россией.

"Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Потому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России", — говорил украинский лидер (цитата по "Форбс").

Готов ли Киев к переговорам сейчас?

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в интервью Lenta.ru заявила, что Украина пойдет на переговоры только в том случае, если ей пообещают членство в Евросоюзе.

"Мы всегда говорили о том, что готовы к переговорам, и мы будем продолжать это озвучивать. К переговорам не готова Украина. При этом заметьте, что ряд президентов к переговорам призывают [президента Украины Владимира] Зеленского, говоря о том, что они готовы быть посредниками и предоставить свою страну в качестве площадки. Каждый пытается каким-то образом выступить в роли переговорщика, такое медиаторство", — сказала она в беседе с изданием.

Более того, она подчеркнула, что Украина и Россия не готовы предпринимать условия друг друга для начала переговоров.

«Сложно отвечать за Киев, но, думаю, что сейчас нет (не готова к переговорам — Ред.). Они хотят вернуть даже Крым, не говоря уже о четырех других регионах. [...] Наверное, если Европа или США скажут о том, что они готовы взять Украину в ЕС без этих пяти территорий, то они, может быть, на это (переговоры — Ред.), согласятся. Надо пообещать Евросоюзу. Если ЕС их вообще там не видит, то, я боюсь, что Украина продолжит ставить свои условия», — заключила депутат.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы украина владимир путин светлана журова владимир зеленский
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