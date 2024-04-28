Этот простой трюк спасет ваше лобовое стекло от разрушения: не игнорируйте его

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Попал камень в стекло: что нужно сразу сделать для минимального ущерба в будущем

1:18
Авто

На дороге за городом автомобилист может столкнуться с неприятной ситуацией, например, в его автомобиль может попасть камень, что приведет к сколу на лобовом стекле. Игнорировать такие повреждения не рекомендуется, даже если трещина не кажется большой.

Попал камень в стекло: что нужно сразу сделать для минимального ущерба в будущем
Фото: Wikipedia by Tysto

Не стоит следовать примеру тех, кто пренебрегает ремонтом: маленький скол может превратиться в большую трещину, ухудшая обзор и возможно даже приведя к разрушению стекла.

Чтобы избежать худшего, важно сразу же принять меры. Водителю следует остановиться и оценить степень повреждения. Затем рекомендуется заклеить место скола прозрачной клейкой лентой, обеспечивая плотное прилегание без воздушных пузырей, чтобы предотвратить загрязнение.

При первой возможности нужно приобрести специальный ремонтный состав в магазине автотоваров. Хотя водитель может попытаться исправить скол самостоятельно, лучше обратиться к профессионалам в сервисном центре.

Правильный уход за поврежденным участком может позволить восстановить стекло до состояния, когда скол будет практически незаметен.

Главное — не откладывать ремонт, чтобы предотвратить расширение скола в трещину и сохранить целостность стекла.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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