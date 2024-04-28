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Как мошенники обманули жительницу Санкт-Петербурга: история потери квартиры и сбережений

Мошенники оставили петербурженку без квартиры и 5 млн рублей

Недвижимость

После взаимодействия с мошенниками женщина из России потеряла свою квартиру и накопления. Этот случай был замечен изданием 78. ru.

Мошенники оставили петербурженку без квартиры и 5 млн рублей
Фото: commons.wikimedia.org by Tobias "ToMar" Maier is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге с 78-летней жительницей проспекта Науки. Неизвестные связались с ней и уговорили продать квартиру по адресу: Дачный проспект, дом 3, корпус 4. Женщина передала пять миллионов рублей курьеру, который был в медицинской маске. После осознания обмана она обратилась в полицию.

По данному случаю начато уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество"), полиция ищет преступников.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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