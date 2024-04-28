Как мошенники обманули жительницу Санкт-Петербурга: история потери квартиры и сбережений

После взаимодействия с мошенниками женщина из России потеряла свою квартиру и накопления. Этот случай был замечен изданием 78. ru.
Инцидент произошел в Санкт-Петербурге с 78-летней жительницей проспекта Науки. Неизвестные связались с ней и уговорили продать квартиру по адресу: Дачный проспект, дом 3, корпус 4. Женщина передала пять миллионов рублей курьеру, который был в медицинской маске. После осознания обмана она обратилась в полицию.
По данному случаю начато уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество"), полиция ищет преступников.
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".