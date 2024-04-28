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Секреты ухода за кожей: эффективные методы избавления от синяков под глазами

Как избавиться от синяков под глазами дома

1:33
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Производители патчей утверждают, что их продукция способна за 10 минут убрать темные круги под глазами. Но если у вас нет патчей под рукой или они не приносят желаемого результата, существуют и другие эффективные методы.

Как избавиться от синяков под глазами дома
Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
  1. Ограничение потребления соли: соленая пища способствует задержке воды, что может привести к отекам и появлению синяков под глазами. Уменьшите потребление соли, особенно перед важными мероприятиями, чтобы выглядеть свежо и отдохнуто.
  2. Правильная подушка: использование ортопедической подушки помогает нормализовать движение лимфы и снизить отечность и темные круги под глазами.
  3. Миндальное масло: нанесение базового миндального масла с добавлением витамина Е под глаза на ночь помогает увлажнить и осветлить кожу. Утром просто удалите остатки масла салфеткой.
  4. Ношение темных очков: защитите глаза и кожу вокруг них от вредного воздействия УФ-лучей с помощью темных очков, чтобы избавиться от синяков и выглядеть свежо и отдохнуто.
  5. Витамин К: продукты с витамином К могут значительно снизить яркость темных кругов под глазами за 4 недели, поэтому старайтесь использовать такие средства регулярно.
  6. Сок алоэ: натуральный сок алоэ помогает осветлить темные круги и увлажнить кожу. Наносите его несколько раз в день, особенно в летний сезон, чтобы сужать сосуды и улучшить тонус кожи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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