Австралия начнет производить автономные подводные лодки

Австралия создала автономную подводную лодку Ghost Shark для нужд ВМС

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Австралия не считается сильной военной державой, однако сложная военно-политическая обстановка в регионе Индо-Тихого океана заставляет правительство страны увеличивать расходы на оборону, особенно на укрепление своего флота.

Фото: Flickr by Adam Selwood is licensed under CC BY 2.0

Один из способов увеличения боевой мощи Военно-морских сил Австралии — это разработка автономных роботизированных подводных систем, способных участвовать в долгосрочных операциях. Для достижения этой цели Министерство обороны сотрудничает с компанией Anduril и другими партнерами в отрасли для создания автономной подводной лодки под названием Ghost Shark, производство прототипа которой идет опережая установленный график.

Поскольку в лодке отсутствует экипаж, ее размеры гораздо меньше по сравнению с обычной подводной лодкой. Ей не нужны герметичный корпус, шумопоглощающее оборудование и системы поддержания жизни. Весь оборудование и электроника размещены в герметичных модулях.

После принятия Ghost Shark на вооружение Военно-морских сил Австралии, она сможет участвовать в отдаленных операциях, выполняя роль в разведке, наблюдении и ударных действиях в сотрудничестве с поверхностными кораблями в рамках военного партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания, США).