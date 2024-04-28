Если вы решили почистить печень от токсинов, то вам стоит попробовать этот детокс-чай из корня одуванчика
Чай из жареного корня одуванчика: как приготовить
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Если вы решили почистить печень от токсинов с помощью чая из корня одуванчика, то выпивайте по крайней мере одну-две чашки каждый день.
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Ингредиенты
- 2 стакана воды,
- 1–2 столовые ложки сливочного масла,
- 4,5 чайной ложки сушёного корня одуванчика,
- 1 палочка корицы или 1/2 чайной ложки сушёного имбиря (по желанию).
Приготовление
- Поджарьте в глубоком сотейнике на среднем огне корень одуванчика до появления аромата и золотистого цвета.
- Налейте воду и добавьте палочку корицы или сушёный имбирь, если используете. Доведите до кипения. После уменьшите огонь и варите 30–45 минут.
- Процедите чай. Подавайте горячим.
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