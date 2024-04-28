Если вы решили почистить печень от токсинов, то вам стоит попробовать этот детокс-чай из корня одуванчика

Чай из жареного корня одуванчика: как приготовить

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы решили почистить печень от токсинов с помощью чая из корня одуванчика, то выпивайте по крайней мере одну-две чашки каждый день.

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Ингредиенты

2 стакана воды,

1–2 столовые ложки сливочного масла,

4,5 чайной ложки сушёного корня одуванчика,

1 палочка корицы или 1/2 чайной ложки сушёного имбиря (по желанию).

Приготовление

Поджарьте в глубоком сотейнике на среднем огне корень одуванчика до появления аромата и золотистого цвета. Налейте воду и добавьте палочку корицы или сушёный имбирь, если используете. Доведите до кипения. После уменьшите огонь и варите 30–45 минут. Процедите чай. Подавайте горячим.