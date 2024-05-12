Ивлеевой предложили работу после позора с "голой" вечеринкой

Шоумен Барецкий предложил блогерше Ивлеевой стать ведущей "Дома-2"

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Стас Барецкий в беседе с NEWS.RU выразил мнение, что блогерше Анастасии Ивлеевой стоит пойти на место ведущей в телепроект "Дом-2".

Фото: youtube.com by канал Лука Ебков is licensed under public domain

Он отметил, что сейчас передача уже стала абсолютной неинтересной, но приход Ивлеевой мог бы возродить интерес к программе.

"Ивлеева юморная, на нее интересно смотреть, постоянно меняется. Идеальный вариант", — считает шоумен.

Анастасия Ивлеева дала первое интервью после скандала с "голой" вечеринкой и заявила, что на свой 33-й день рождения отправилась с поездкой в Донбасс.

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