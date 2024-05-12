Ивлеевой предложили работу после позора с "голой" вечеринкой

Шоумен Стас Барецкий в беседе с NEWS.RU выразил мнение, что блогерше Анастасии Ивлеевой стоит пойти на место ведущей в телепроект "Дом-2".
Он отметил, что сейчас передача уже стала абсолютной неинтересной, но приход Ивлеевой мог бы возродить интерес к программе.
"Ивлеева юморная, на нее интересно смотреть, постоянно меняется. Идеальный вариант", — считает шоумен.
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