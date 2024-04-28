Стоит ли пичкать оливками свою кошку: что делать, если питомец просит необычное лакомство

Ветеринары ответили, можно ли давать кошкам оливки

0:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Владельцы кошек зачастую отмечают у своих питомцев необычные предпочтения в еде.

Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Например, не редко коты проявляют интерес к оливкам. Мы предлагаем разобраться, почему коты так любят этот продукт и стоит ли им его предлагать. Как выяснилось, всё дело в особенностях кошачьего обоняния и характеристиках самих оливок.

Кошки обладают более тонким чутьем, чем люди, и могут чувствовать ароматы, недоступные нам. Оливки содержат эфирные масла, которые привлекают котов своим запахом.

Хотя оливки богаты витаминами и минералами, полезными для здоровья кошек, они могут вызывать расстройство пищеварения.

Поэтому, если вы хотите побаловать кота, давайте оливки в небольших количествах или предложите лакомства, содержащие оливковое масло.