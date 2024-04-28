Стоит ли пичкать оливками свою кошку: что делать, если питомец просит необычное лакомство

Владельцы кошек зачастую отмечают у своих питомцев необычные предпочтения в еде.
Например, не редко коты проявляют интерес к оливкам. Мы предлагаем разобраться, почему коты так любят этот продукт и стоит ли им его предлагать. Как выяснилось, всё дело в особенностях кошачьего обоняния и характеристиках самих оливок.
Кошки обладают более тонким чутьем, чем люди, и могут чувствовать ароматы, недоступные нам. Оливки содержат эфирные масла, которые привлекают котов своим запахом.
Хотя оливки богаты витаминами и минералами, полезными для здоровья кошек, они могут вызывать расстройство пищеварения.
Поэтому, если вы хотите побаловать кота, давайте оливки в небольших количествах или предложите лакомства, содержащие оливковое масло.
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