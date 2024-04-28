Лера Кудрявцева рассказала об активизировавшихся перед Днём Победы мошенниках

Лера Кудрявцева предупредила пожилых людей о мошенниках

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева призвала пенсионеров и их родственников быть бдительными, так как перед Днём Победы аферисты нацелились на пожилых людей.

Фото: flickr.com by David Whelan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Телеведущая предупредила сограждан о мошенниках, которые поразитируют на Дне Победы.

Ранее сообщалось, что у Оскара Кучеры и Анастасии Волочковой взломали Telegram-каналы.

"Мошенники придумали новую схему по выманиванию денег у пожилых людей. Она основана на обещании денежных выплат, приуроченных к празднику", — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.

Она напомнила, что нельзя никому передавать код из СМС ни под каким предлогом.

"Будьте бдительны, ведь надо беречь себя и своих близких!" — призвала Кудрявцева.