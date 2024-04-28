Лера Кудрявцева рассказала об активизировавшихся перед Днём Победы мошенниках

Лера Кудрявцева призвала пенсионеров и их родственников быть бдительными, так как перед Днём Победы аферисты нацелились на пожилых людей.
Телеведущая предупредила сограждан о мошенниках, которые поразитируют на Дне Победы.
Ранее сообщалось, что у Оскара Кучеры и Анастасии Волочковой взломали Telegram-каналы.
"Мошенники придумали новую схему по выманиванию денег у пожилых людей. Она основана на обещании денежных выплат, приуроченных к празднику", — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.
Она напомнила, что нельзя никому передавать код из СМС ни под каким предлогом.
"Будьте бдительны, ведь надо беречь себя и своих близких!" — призвала Кудрявцева.
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".