Хакеры атаковали интернет-аккаунты российских звёзд: в числе пострадавших Кучера и Волочкова

Вслед за Оскаром Кучерой на взлом Telegram-канала пожаловалась Волочкова

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российские звёзды оказались под прицелом интернет-взломщиков.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Анастасия Волочкова предупредила своих подписчиков, что её Telegram-канал взломали. Звезда балета разместила в своём аккаунте объяснение странной активности своего профиля.

"Меня взломали! Я никому ничего не отправляла", — пояснила балерина.

Если Волочковой удалось восстановить доступ к своему каналу, то телеведущему Оскару Кучере повезло меньше. Ему пришлось создать новый Telegram-канал. Через Леру Кудрявцеву он пожаловался на то, что мошенники от его имени распространяют "всякую чушь".