Российские звёзды оказались под прицелом интернет-взломщиков.
Анастасия Волочкова предупредила своих подписчиков, что её Telegram-канал взломали. Звезда балета разместила в своём аккаунте объяснение странной активности своего профиля.
"Меня взломали! Я никому ничего не отправляла", — пояснила балерина.
Если Волочковой удалось восстановить доступ к своему каналу, то телеведущему Оскару Кучере повезло меньше. Ему пришлось создать новый Telegram-канал. Через Леру Кудрявцеву он пожаловался на то, что мошенники от его имени распространяют "всякую чушь".
Страны Евросоюза вновь наращивают импорт удобрений из России. Под разговоры о том, какая это "вредная" продукция и пора поставить ей заслон.