Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дерматовенеролог Пашаева: до укола ботокса следует пройти аллергический тест
Австралия создала автономную подводную лодку Ghost Shark для нужд ВМС
Мошенники оставили петербурженку без квартиры и 5 млн рублей
Ветеринары ответили, можно ли давать кошкам оливки
Как избавиться от синяков под глазами дома
Растения, которые отлично растут в офисе
Веганский боул с киноа и авокадо: рецепт
Попал камень в стекло: что нужно сразу сделать для минимального ущерба в будущем
Лера Кудрявцева предупредила пожилых людей о мошенниках
Известные блогеры и туроператоры выбирают Россию: впечатления и восторги

Делегации блогеров из Китая и арабских стран прибудут в Россию

2:21
Туризм

Директор Центра развития международного туризма ЦСР, Юлия Максутова, заявила, что в 2024 году шесть делегаций блогеров и туроператоров из Китая, Индии и арабских стран посетят различные регионы России с целью развития въездного туризма. Первой делегацией, состоящей из представителей из Бахрейна и Саудовской Аравии, была посещена Сочи. Гости выразили восхищение природными красотами курорта, его развитой инфраструктурой, чистотой и безопасностью, и заявили о готовности продвигать Россию как новое туристическое направление в своих странах. Планируется, что такие визиты будут проводиться для представителей и из других стран.

Делегации блогеров из Китая и арабских стран прибудут в Россию
Фото: фотобиблиотека Политехнической школы by Jérémy Barande is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Максутова также отметила, что в текущем году ожидается посещение России представителями шести стран, включая Персидский Залив, особенно Саудовскую Аравию и Оман, Индию, Китай, Иран и Арабские Эмираты. Каждая категория туристов проявляет интерес к различным аспектам России. Планируется проведение не менее шести таких визитов в течение года.

В июле запланировано посещение блогерами и туроператорами из Китая, которым будут представлены достопримечательности Сибири, Бурятии, Ульяновска и Улан-Удэ, а также самая большая голова Ленина. Их интересует социалистическое наследие и северное сияние, что делает их особенно заинтересованными в поездках в Россию, особенно зимой.

Посещение Сочи представителями из стран Персидского Залива вызвало оживленный интерес в социальных сетях. Блогеры активно делились впечатлениями, а туроператоры включали новые аттракционы в свои пакетные предложения. Несколько видео, включая сцену арабского туриста, стреляющего из пушки в костюме Петра Первого в этнографическом комплексе "Моя Россия", и блогера, прыгающего с высоты 207 метров в Скай-парке, стали вирусными. Зрители активно интересовались, как попасть в эти места, сколько это стоит и как приобрести туры. Максутова подчеркнула, что такой интерес и активность свидетельствуют о желании многих посетить Россию.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта

Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".

Ольга Бузова радуется завершению ремонта в своем "замке"
В Китае назвали сюрпризом для США сокращение инвестиций в американский госдолг
NetEase: Китай устроил сюрприз с госдолгом США
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Горбуша, запечённая в духовке: готовим её сочной и аппетитной безо всякого майонеза
Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Киев и Лондон готовят удары по Крыму и вылазки 73-го морского центра ССО Дмитрий Плотников Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Как определить кислотность почвы по сорнякам
Удобрение азофоска: что нужно знать огороднику?
Домашняя тренировка, которая поможет быстро и эффективно нарастить мышечную массу верхней части тела
Домашняя тренировка, которая поможет быстро и эффективно нарастить мышечную массу верхней части тела
Последние материалы
Дерматовенеролог Пашаева: до укола ботокса следует пройти аллергический тест
Австралия создала автономную подводную лодку Ghost Shark для нужд ВМС
Мошенники оставили петербурженку без квартиры и 5 млн рублей
Ветеринары ответили, можно ли давать кошкам оливки
Как избавиться от синяков под глазами дома
Делегации блогеров из Китая и арабских стран прибудут в Россию
Растения, которые отлично растут в офисе
Веганский боул с киноа и авокадо: рецепт
Попал камень в стекло: что нужно сразу сделать для минимального ущерба в будущем
Лера Кудрявцева предупредила пожилых людей о мошенниках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников