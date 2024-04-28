Известные блогеры и туроператоры выбирают Россию: впечатления и восторги

Делегации блогеров из Китая и арабских стран прибудут в Россию

2:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Директор Центра развития международного туризма ЦСР, Юлия Максутова, заявила, что в 2024 году шесть делегаций блогеров и туроператоров из Китая, Индии и арабских стран посетят различные регионы России с целью развития въездного туризма. Первой делегацией, состоящей из представителей из Бахрейна и Саудовской Аравии, была посещена Сочи. Гости выразили восхищение природными красотами курорта, его развитой инфраструктурой, чистотой и безопасностью, и заявили о готовности продвигать Россию как новое туристическое направление в своих странах. Планируется, что такие визиты будут проводиться для представителей и из других стран.

Фото: фотобиблиотека Политехнической школы by Jérémy Barande is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Максутова также отметила, что в текущем году ожидается посещение России представителями шести стран, включая Персидский Залив, особенно Саудовскую Аравию и Оман, Индию, Китай, Иран и Арабские Эмираты. Каждая категория туристов проявляет интерес к различным аспектам России. Планируется проведение не менее шести таких визитов в течение года.

В июле запланировано посещение блогерами и туроператорами из Китая, которым будут представлены достопримечательности Сибири, Бурятии, Ульяновска и Улан-Удэ, а также самая большая голова Ленина. Их интересует социалистическое наследие и северное сияние, что делает их особенно заинтересованными в поездках в Россию, особенно зимой.

Посещение Сочи представителями из стран Персидского Залива вызвало оживленный интерес в социальных сетях. Блогеры активно делились впечатлениями, а туроператоры включали новые аттракционы в свои пакетные предложения. Несколько видео, включая сцену арабского туриста, стреляющего из пушки в костюме Петра Первого в этнографическом комплексе "Моя Россия", и блогера, прыгающего с высоты 207 метров в Скай-парке, стали вирусными. Зрители активно интересовались, как попасть в эти места, сколько это стоит и как приобрести туры. Максутова подчеркнула, что такой интерес и активность свидетельствуют о желании многих посетить Россию.