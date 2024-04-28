Дерматовенеролог предостерегла о риске возникновения аллергической реакции на ботокс

Дерматовенеролог Пашаева: до укола ботокса следует пройти аллергический тест

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Организм может испытывать повышенную чувствительность к компонентам препарата, что может вызвать появление покраснения, зуда и жжения. Об этом рассказала врач-косметолог Аида Пашаева в эфире радиопередачи "Говорит Москва".

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Аллергическая реакция может возникнуть при использовании ботулотоксина. Необходимо учитывать, что существует много различных типов ботулотоксинов, но основным действующим веществом является ботулотоксин типа А, который воздействует на мышцы. Кроме того, препараты могут содержать различные связующие вещества, которые также могут вызывать аллергическую реакцию. Для пациентов с аллергией необходимо выбирать препараты с другими компонентами, не вызывающими аллергии.

"Неподходящее связующее вещество может вызвать зуд, жжение, красноту. На гиалуронку не даём аллегрию, это наш натуральный компонент, который есть в нашем организме, это наши фибробласты, клетки молодости, они продуцируют эту гиалуронку. На коллагены и мезококтейли можем дать аллергию, желательно ставить пробу", — поделилась Аида Пашаева.