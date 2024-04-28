Украсьте офис комнатными цветами: вот какие подойдут

Данные комнатные растения украсят пространство в офисе.
Паук комнатный
Поскольку паутинные растения предпочитают высыхать и оставаться влажными, между поливами можно проводить несколько дней. На самом деле они предпочитают яркий непрямой солнечный свет, поэтому им будет хорошо, если вы не будете сидеть прямо у окна.
Змеиное растение (сансевиерия)
Поскольку эти вертикальные растения могут выживать при слабом уровне освещённости и минимальном поливе, они предназначены для людей, которые находятся в пути и не могут сделать перерыв, не говоря уже о водных растениях.
Суккуленты
Суккулент действительно может накапливать воду в своих толстых листьях. Следовательно, уход за растением не может быть проще. Это здорово, если вы просто хотите, чтобы на вашем столе стояло что-то красивое!
Счастливый бамбук
Этому "удачливому" растению требуется очень мало света, поэтому оно в основном предназначено для кабинетов. Это также придаст вашему рабочему пространству столь необходимый импульс фэн-шуй.
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".