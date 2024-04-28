Украсьте офис комнатными цветами: вот какие подойдут

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Растения, которые отлично растут в офисе

1:09
Садоводство » Комнатные цветы

Данные комнатные растения украсят пространство в офисе. 

Растения, которые отлично растут в офисе
Фото: commons.wikimedia.org by Mokkie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Паук комнатный  

Поскольку паутинные растения предпочитают высыхать и оставаться влажными, между поливами можно проводить несколько дней. На самом деле они предпочитают яркий непрямой солнечный свет, поэтому им будет хорошо, если вы не будете сидеть прямо у окна.
 
 Змеиное растение (сансевиерия)

Поскольку эти вертикальные растения могут выживать при слабом уровне освещённости и минимальном поливе, они предназначены для людей, которые находятся в пути и не могут сделать перерыв, не говоря уже о водных растениях.  
  
Суккуленты

Суккулент действительно может накапливать воду в своих толстых листьях. Следовательно, уход за растением не может быть проще. Это здорово, если вы просто хотите, чтобы на вашем столе стояло что-то красивое!
 
Счастливый бамбук

Этому "удачливому" растению требуется очень мало света, поэтому оно в основном предназначено для кабинетов. Это также придаст вашему рабочему пространству столь необходимый импульс фэн-шуй. 

Растение Сансевиерия Футура Суперба - тещин язык, щучий хвост и даже змеиная кожа
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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