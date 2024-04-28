Украсьте офис комнатными цветами: вот какие подойдут

Растения, которые отлично растут в офисе

1:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Данные комнатные растения украсят пространство в офисе.

Фото: commons.wikimedia.org by Mokkie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Паук комнатный

Поскольку паутинные растения предпочитают высыхать и оставаться влажными, между поливами можно проводить несколько дней. На самом деле они предпочитают яркий непрямой солнечный свет, поэтому им будет хорошо, если вы не будете сидеть прямо у окна.



Змеиное растение (сансевиерия)

Поскольку эти вертикальные растения могут выживать при слабом уровне освещённости и минимальном поливе, они предназначены для людей, которые находятся в пути и не могут сделать перерыв, не говоря уже о водных растениях.



Суккуленты

Суккулент действительно может накапливать воду в своих толстых листьях. Следовательно, уход за растением не может быть проще. Это здорово, если вы просто хотите, чтобы на вашем столе стояло что-то красивое!



Счастливый бамбук

Этому "удачливому" растению требуется очень мало света, поэтому оно в основном предназначено для кабинетов. Это также придаст вашему рабочему пространству столь необходимый импульс фэн-шуй.