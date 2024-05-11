Поддержка регионов в устранении коммунальных проблем: заявление Володина на заседании

В ходе пленарного заседания председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин подчеркнул необходимость помощи регионам в устранении коммунальных проблем.

"Необходимо обратить внимание на регионы, где они испытывают трудности, и предоставить поддержку в решении этих вопросов. Коммунальная проблематика затрагивает каждого жителя, поскольку связана с условиями в их домах", — отметил Володин.