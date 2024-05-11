Григорий Лепс оправдался за обучающихся за границей детей

Народный артист России Григорий Лепс в интервью для YouTube-канала "про Л. О.М." заявил, что был против отъезда детей за границу для обучения, но они сами сделали такой выбор.
Сам же исполнитель захотел поддержать своих наследников, несмотря на их решение.
"Бросать их на произвол судьбы — нет. Я, конечно, им помогу — в надежде, что они выучатся чему-нибудь и вернутся на Родину, чтобы здесь помогать людям", — выразил надежду он.
Григорий Лепс порядка 20 лет прожил в браке с танцовщицей Анной Шаплыковой, с которой они воспитывают троих детей: дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана. В 2021 году бывшие возлюбленные разошлись.
Также у артиста есть дочь Инга, появившаяся на свет в первом браке Лепса. В 2022 году она стала мамой, подарив певцу внука.
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