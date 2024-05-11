Григорий Лепс оправдался за обучающихся за границей детей

Певец Григорий Лепс был против обучения детей за границей

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Народный артист России Григорий Лепс в интервью для YouTube-канала "про Л. О.М." заявил, что был против отъезда детей за границу для обучения, но они сами сделали такой выбор.

Фото: youtube.com by канал про Л.О.М. is licensed under public domain

Сам же исполнитель захотел поддержать своих наследников, несмотря на их решение.

"Бросать их на произвол судьбы — нет. Я, конечно, им помогу — в надежде, что они выучатся чему-нибудь и вернутся на Родину, чтобы здесь помогать людям", — выразил надежду он.

Григорий Лепс порядка 20 лет прожил в браке с танцовщицей Анной Шаплыковой, с которой они воспитывают троих детей: дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана. В 2021 году бывшие возлюбленные разошлись.

Также у артиста есть дочь Инга, появившаяся на свет в первом браке Лепса. В 2022 году она стала мамой, подарив певцу внука.

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