Похудевшая на "Оземпике" телеведущая Опра Уинфри извинилась за пропаганду диет

Похудевшая при помощи "Оземпика" Опра Уинфри извинилась за пропаганду диет

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американская телеведущая Опра Уинфри в спецвыпуске передачи WeightWatchers выступила с извинениями за многолетнюю пропаганду диет. Ее слова приводит Page Six.

Фото: youtube.com by канал Jimmy Kimmel Live is licensed under public domain

Женщина призналась, что на протяжении многих лет занималась продвижением диет на телевидении.

"В своих передачах, журнале, 25 лет на ток-шоу и онлайн. Я многое вложила в это, и припомнить невозможно, сколько раз я участвовала в передачах о похудении и преображении", — вспоминает она.

Особый стыд у нее вызывает эпизод, случившийся в 1988 году. Тогда она в эфире "Шоу Опры Уинфри" появилась с тележкой, в которой были 30 килограммов жира, которые она потеряла, сидя на "жидкой" диете. Телеведущая не отрицает, что ни она, ни кто-либо другой не могли соответствовать тем стандартам, которые продвигали в массы.

В декабре прошлого года она сообщила, что скинула 18 килограммов благодаря препарату "Оземпик".

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