Похудевшая на "Оземпике" телеведущая Опра Уинфри извинилась за пропаганду диет

Американская телеведущая Опра Уинфри в спецвыпуске передачи WeightWatchers выступила с извинениями за многолетнюю пропаганду диет. Ее слова приводит Page Six.
Женщина призналась, что на протяжении многих лет занималась продвижением диет на телевидении.
"В своих передачах, журнале, 25 лет на ток-шоу и онлайн. Я многое вложила в это, и припомнить невозможно, сколько раз я участвовала в передачах о похудении и преображении", — вспоминает она.
Особый стыд у нее вызывает эпизод, случившийся в 1988 году. Тогда она в эфире "Шоу Опры Уинфри" появилась с тележкой, в которой были 30 килограммов жира, которые она потеряла, сидя на "жидкой" диете. Телеведущая не отрицает, что ни она, ни кто-либо другой не могли соответствовать тем стандартам, которые продвигали в массы.
В декабре прошлого года она сообщила, что скинула 18 килограммов благодаря препарату "Оземпик".
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