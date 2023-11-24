СВО закончится воссоединением России и Украины. Что делать с кладбищами "захистникив"?

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Как русские будут сосуществовать с украинцами после окончания СВО, которая, как уже понятно всем, закончится успехом России.

Фото: Depo.Харьков

Русские на Украине отрицают собственную природу

Очень много на эту тему размышляет один из руководителей Росгвардии в ДНР, бывший командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

Ему "глубоко больно", что, "по сути, происходит война русских с русскими при активном участии Запада на стороне одного из участников". Ходаковский уверен, что русские в России готовы по окончании военной фазы искать способы нормализации отношений, и сожалеет, что украинцы не готовы в силу "отрицания собственной природы".

Он приводит бытующее мнение русских украинцев о том, что "присоединение Крыма к России в ответ на свержение власти на Украине развело нас окончательно и определило дальнейший ход событий".

Русских на Украине — 20 миллионов

Поспорим с ним о настроениях украинцев. Так, известный украинский политик Алексей Арестович* в Telegram недавно назвал себя русским украинцем.

"Я — русскоязычный украинец. Да что там: я просто-таки самый что ни на есть русский — Украины", — написал он.

Пост набрал около 8 тысяч одобрительных смайликов и более 4 тысяч комментариев:

"Алексей, таких как, вы ещё двадцать миллионов украинцев, у которых нет прав по мнению упоротых чиновников". Или — "Алекс, Одесса гордится тобой".

Конечно, Арестович просто чувствует ситуацию. Он понимает, что запрос в обществе на мир есть, а киевский режим не сможет это дать и скоро падёт. И тогда надо будет идти к русским России на поклон с извинениями. И он заранее готовит себе в этом руководящую роль. Кстати, для него извиниться — не проблема.

И его будут поддерживать всё больше украинцев, потому что если всезнающий Арестович переметнулся, значит, он уверен в смещении Владимира Зеленского, значит и им надо успеть.

Я — русский: как работает подсознание

Но в подсознании при этом идёт совсем другая работа. Признать себя русским - это задуматься о целях в войне. О том, что быть русским с апробированной историей и тысячелетним православием — это победно и уважаемо. И о том, что русский Мариуполь хорошеет, там дают квартиры, строят дороги, там порядок и нет пренебрежения к человеку.

"Арестович споёт дуэтом с Шаманом песню " Я русский " на стадионе в Киеве", — пишет Telegram-канал "Республика Одесса".

Пока это выглядит анекдотом, но как знать…

То есть, опровергая мнение Ходаковского, русские украинцы, которых 20 миллионов, несомненно, захотят мириться с русскими России.

Главное — не запустить в примирение Арестовича, который предлагает принимать Украину в НАТО по частям, и таких людей как Виктор Медведчук, которые загубили пророссийскую Украину. Все адекватные украинские русские лидеры сегодня сидят либо в тюрьмах, либо анонимно - в Тelegram. Они известны посвящённым и выполняют не только пропагандистскую, но и разведывательную работу, вот им-то и надо отдавать на перевоспитание русских бывшей Украины.

Что делать с кладбищами захистникив?

Что делать в мирном будущем с кладбищами и культом "захистника"? Украинский Telegram-канал канал "Открытая Украина" провёл опрос на эту тему.

Комментарий, который он вынес на обсуждение, предлагал "очень громко и вдумчиво признать происходившее гражданской войной" и "всех погибших с украинской стороны — жертвами этого противостояния".

"Потому что если вы хотите что-то присоединить, то вы должны или всех там уничтожить, или взять к себе в граждане, а это жёны, дети, родители всех тех, кто лежит на этих кладбищах", — написал русский России.

Заметим, что у России есть опыт примирения после гражданской войны, после чеченских войн, и он заключается в долгой разъяснительной и воспитательной работе. Восстановление разорванного русского народа дороже любых денег, и это — готовая государственная идеология. Когда под эту работу пойдут деньги, через поколение отношения наладятся. Недовольные и обиженные в любом случае будут. Задача — свести их обиды к минимуму.

При этом надо жёстко и показательно карать тех, кто убивал и убивает, кто собирает деньги на ВСУ. Назидание примером — лучший учитель.

СВО имеет воспитательное значение

СВО не направлена против народа Украины, и, судя по заявлениям Владимира Путина, имеет задачу демилитаризировать и денацифицировать Украину с требованием закрепить ее нейтральный статус. Почему хорошо, что СВО длится долго? Потому что через страдания в украинском обществе накапливается уверенность, что больше с бандеровцами ему не по пути, а надо всегда держаться России.

Александр Ходаковский в другом своём посте в Telegram указывает, что "надо двигать коричневую чуму как можно дальше от себя". И здесь "человеческие судьбы становятся заложниками обстоятельств, как бы мы ни подогревали свой природный гуманизм".

Если отрава последних десятилетий крепко проникла в их (украинцев) мозг — они сами не смогут ужиться с нами и будут вынуждены пойти по миру. Однако, как показывает опыт Мариуполя, те, кто готов меняться, быстро приходят в нормальное состояние.

"Чувство справедливости оно своё, родное. И оно готово предоставить свои услуги тому, кто найдёт к нему ключик", — написал Ходаковский.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс Алексея Арестовича в российский реестр террористов и экстремистов.

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