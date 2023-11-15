Критическая точка для оказания военной помощи Украине пройдена

4:33 Your browser does not support the audio element. Мир

Помощь Украине находится в критической точке, просигнализировали в госдепе США, но конгресс потерял всякий интерес к этой теме. Грядёт повторение бесславного исхода США из Афганистана.

Фото: Openverse by Ministry of Foreign Affairs of Ukraine is licensed under CC BY 4.0

Киев сигнализирует: ситуация критическая

Либеральные западные СМИ полны жалобами украинских солдат на превосходство ВС РФ по многим видам оружия, снаряжению, боеприпасам. Между тем российские бойцы не сигнализируют о постоянном и тотальном дефиците боекомплекта у ВСУ, которые активно применяют кассетные боеприпасы в контрбатарейной борьбе.

Учитывая, что интервью западным СМИ в ВСУ запрещены, как и допуск иностранных журналистов на передовую, ясно - все анонимные украинские жалобщики являются специально одобренными Киевом персонажами для постановки проблемы на Западе. А именно - что Украине нужно больше военной помощи, иначе она проиграет.

Зависимость от поставок действительно огромная, и не только в военной области, но и по соцобязательствам. Пенсии, зарплаты украинским бюджетникам оплачивает Запад. Однако сейчас там царит растерянность, оружия и боеприпасов нет, как и денег на него.

Западные стратеги просчитались

Западные стратеги просчитались. Они рассчитывали на быструю победу ВСУ в военном конфликте с РФ и, следовательно, на краткосрочную помощь. Но СВО на Украине идёт уже почти два года, западные арсеналы опустошены, а производство не налажено.

Госдеп США заявил во вторник, что США находятся "на критическом этапе с точки зрения поддержки Украины". Пентагон публично заявил об исчерпании около 95% средств, выделенных "на помощь в обеспечении безопасности Украины".

Казалось бы, надо срочно принимать меры, однако американские законодатели во вторник снова не включили в 45-дневный бюджет (во избежание шатдауна) помощь Украине и Израилю, хотя Белый дом уменьшил пожелания — если ранее он требовал выделить Украине 60 миллиардов долларов, то теперь готов и на 10-15.

Почему же интерес к победе Украины над Россией упал? Ведь ранее императив был такой — "не дадим Путину победить", так как будет новая империя (Эмманюэль Макрон), с которой Западу придётся иметь дело уже напрямую.

Украина осталась без западной помощи

Представляется, что причины в следующем:

— угроза новой горячей войны с РФ не так остра, либо западные стратеги прикидываются, когда говорят о её возможности. Скорее всего — второе, потому что война с ядерной державой исключается;

— нет сил потянуть помощь и Израилю, и Украине, так как печатать деньги нельзя из-за инфляции, а в бюджете США дыра на 2 триллиона долларов. И долги уже слабо финансируются извне. В ЕС похожая история — бюджеты пусты, инфляция, в Германии рецессия.

— на горизонте новые проблемы — выборы на Тайване с непредсказуемым исходом и рассерженный Пхеньян, который может в любой момент обострить ситуацию на корейском полуострове. Неспокойна ситуация и в Южно-Китайском море, где Китай и его соседи претендуют на одни и те же острова, нарушая попеременно их виртуальные границы.

— внутренние разногласия в американском и европейском обществах таковы, что не дают прийти к консенсусу перед внешними угрозами. В США надвигаются события, которые могут привести к гражданской войне. Партийный раздрай достиг апогея, поэтому конгресс ещё минимум два месяца не будет пополнять бюджеты под Украину. В ЕС консенсуса нет ни по одному вопросу. Венгрия и Словакия блокируют помощь Украине. О том, что Киеву надо заключать мир, говорят уже "ястребы" Европы — тот же президент Чехии Петр Павел. Совсем не слышно воинственных призывов прибалтийских храбрецов. Внутри ЕС назревает также гражданская война, но уже не по линии либералы — консерваторы, как в США, а по линии мусульмане — коренные жители.

Какая уж там Украина, если в своих домах очень всё плохо. Очевидно, что критическая точка для оказания помощи Украины уже пройдена. Исход бандеровцев из страны будет подобен афганской истории.

Читайте по теме: Принятие Украины в НАТО по частям активно дискутируется. Реально ли это?

Зеленскому отрезают пути бегства: ВКС РФ ударили по аэропорту "Борисполь"

Руководство СВО имеет большие планы на Одессу