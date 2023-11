Your browser does not support the audio element.

Помощь Украине находится в критической точке, просигнализировали в госдепе США, но конгресс потерял всякий интерес к этой теме. Грядёт повторение бесславного исхода США из Афганистана.

Фото: Openverse by Ministry of Foreign Affairs of Ukraine is licensed under CC BY 4.0