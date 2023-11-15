Помощь Украине находится в критической точке, просигнализировали в госдепе США, но конгресс потерял всякий интерес к этой теме. Грядёт повторение бесславного исхода США из Афганистана.
Либеральные западные СМИ полны жалобами украинских солдат на превосходство ВС РФ по многим видам оружия, снаряжению, боеприпасам. Между тем российские бойцы не сигнализируют о постоянном и тотальном дефиците боекомплекта у ВСУ, которые активно применяют кассетные боеприпасы в контрбатарейной борьбе.
Учитывая, что интервью западным СМИ в ВСУ запрещены, как и допуск иностранных журналистов на передовую, ясно - все анонимные украинские жалобщики являются специально одобренными Киевом персонажами для постановки проблемы на Западе. А именно - что Украине нужно больше военной помощи, иначе она проиграет.
Зависимость от поставок действительно огромная, и не только в военной области, но и по соцобязательствам. Пенсии, зарплаты украинским бюджетникам оплачивает Запад. Однако сейчас там царит растерянность, оружия и боеприпасов нет, как и денег на него.
Западные стратеги просчитались. Они рассчитывали на быструю победу ВСУ в военном конфликте с РФ и, следовательно, на краткосрочную помощь. Но СВО на Украине идёт уже почти два года, западные арсеналы опустошены, а производство не налажено.
Госдеп США заявил во вторник, что США находятся "на критическом этапе с точки зрения поддержки Украины". Пентагон публично заявил об исчерпании около 95% средств, выделенных "на помощь в обеспечении безопасности Украины".
Казалось бы, надо срочно принимать меры, однако американские законодатели во вторник снова не включили в 45-дневный бюджет (во избежание шатдауна) помощь Украине и Израилю, хотя Белый дом уменьшил пожелания — если ранее он требовал выделить Украине 60 миллиардов долларов, то теперь готов и на 10-15.
Почему же интерес к победе Украины над Россией упал? Ведь ранее императив был такой — "не дадим Путину победить", так как будет новая империя (Эмманюэль Макрон), с которой Западу придётся иметь дело уже напрямую.
Представляется, что причины в следующем:
— угроза новой горячей войны с РФ не так остра, либо западные стратеги прикидываются, когда говорят о её возможности. Скорее всего — второе, потому что война с ядерной державой исключается;
— нет сил потянуть помощь и Израилю, и Украине, так как печатать деньги нельзя из-за инфляции, а в бюджете США дыра на 2 триллиона долларов. И долги уже слабо финансируются извне. В ЕС похожая история — бюджеты пусты, инфляция, в Германии рецессия.
— на горизонте новые проблемы — выборы на Тайване с непредсказуемым исходом и рассерженный Пхеньян, который может в любой момент обострить ситуацию на корейском полуострове. Неспокойна ситуация и в Южно-Китайском море, где Китай и его соседи претендуют на одни и те же острова, нарушая попеременно их виртуальные границы.
— внутренние разногласия в американском и европейском обществах таковы, что не дают прийти к консенсусу перед внешними угрозами. В США надвигаются события, которые могут привести к гражданской войне. Партийный раздрай достиг апогея, поэтому конгресс ещё минимум два месяца не будет пополнять бюджеты под Украину. В ЕС консенсуса нет ни по одному вопросу. Венгрия и Словакия блокируют помощь Украине. О том, что Киеву надо заключать мир, говорят уже "ястребы" Европы — тот же президент Чехии Петр Павел. Совсем не слышно воинственных призывов прибалтийских храбрецов. Внутри ЕС назревает также гражданская война, но уже не по линии либералы — консерваторы, как в США, а по линии мусульмане — коренные жители.
Какая уж там Украина, если в своих домах очень всё плохо. Очевидно, что критическая точка для оказания помощи Украины уже пройдена. Исход бандеровцев из страны будет подобен афганской истории.
Читайте по теме: Принятие Украины в НАТО по частям активно дискутируется. Реально ли это?
Зеленскому отрезают пути бегства: ВКС РФ ударили по аэропорту "Борисполь"
Руководство СВО имеет большие планы на Одессу
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Певица Лолита обратилась к продюсеру Александру Цекало с просьбой.