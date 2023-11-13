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Любовь Степушова

Принятие Украины в НАТО по частям активно дискутируется. Реально ли это?

3:32
Мир » Бывший СССР » Украина

Идёт активная прокачка варианта членства Украины в НАТО по примеру вступления в альянс послевоенной ФРГ, а затем и ГДР после объединения двух стран в 1990 году.

Принятие Украины в НАТО по частям активно дискутируется. Реально ли это?
Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.

Вариант принятия Украины в НАТО по частям активно обсуждается

Экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью Guardian снова предложил принять в НАТО часть Украины. По аналогии с тем, как была принята послевоенная ФРГ — без территорий ГДР. А уж потом, (в результате предательских решений Михаила Горбачёва) была присоединена к НАТО и ГДР.

Ранее Расмуссен об этом же рассказывал немецкой прессе. Это же предложение озвучивал американский политик-тяжеловес Генри Киссинджер.

Расмуссен предлагает в случае Украины провести демаркационную линию по линии боевого соприкосновения, отдать официально РФ территории ею контролируемые, а контролируемые Киевом обособить по корейскому варианту и принять в НАТО.

По идее натовского экс-чиновника, "абсолютное доверие к гарантиям статьи 5 ( Устава НАТО о взаимопомощи) удержит Россию от наращивания атак на украинской территории внутри НАТО". По его словам, гарантии безопасности для Украины можно реализовать введением бесполетной зоны для России.

Расмуссен считает, что украинская армия сейчас является "самой закаленной в боях армией в Европе и будет активом и примером для других европейских держав".

Арестович готов идти с этой идеей в президенты

Идею подхватил признанный экстремистом и террористом в РФ украинский политик Алексей Арестович. По его словам в Telegram, "пока двери на пути в НАТО открыты — нужно идти в них, так как через полгода-год ситуация может сильно смениться для нас, и вместо договора о вступлении в НАТО будут маячить на горизонте очередные Минские соглашения без реальных гарантий".

Арестович заявил, что выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года и пообещал решать проблему "возврата оккупированных территорий" мирным путём.

Вариант нереализуем из-за позиции РФ

У этого варианта есть несколько серьёзных изъянов:

  • этот вариант не предложен Киеву официально, об этом заявил глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак, хотя возможно, он лжёт;
  • согласие на вступление в НАТО даётся консенсусом всеми членами альянса. Очевидно, что против будут многие из 33 стран. Во всяком случае, переговоры о гарантиях безопасности Украине ведут сегодня только 25 членов НАТО;
  • непонятно, зачем этот вариант РФ, так как Москва изначально выдвигала требование об отказе Украины от членства в НАТО. В частности, из-за базы британцев в Очакове и началась СВО;
  • этот вариант оставляет во власти в Киеве террористов и русофобов и велика возможность рецидива военных действий;
  • он будет не понят в российском обществе;
  • тупика в СВО для ВС РФ нет, идёт наступление, экономика РФ  растёт, встала на военные рельсы, соцгарантии выполняются;
  • надежда на падение "режима Путина" и приход нового Горбачёва несостоятельна.

Членство Украины в НАТО по частям — это вариант из серии так называемой политической поддержки Украины, с реальность мало имеющий общего.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы нато украина
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