Идёт активная прокачка варианта членства Украины в НАТО по примеру вступления в альянс послевоенной ФРГ, а затем и ГДР после объединения двух стран в 1990 году.
Экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью Guardian снова предложил принять в НАТО часть Украины. По аналогии с тем, как была принята послевоенная ФРГ — без территорий ГДР. А уж потом, (в результате предательских решений Михаила Горбачёва) была присоединена к НАТО и ГДР.
Ранее Расмуссен об этом же рассказывал немецкой прессе. Это же предложение озвучивал американский политик-тяжеловес Генри Киссинджер.
Расмуссен предлагает в случае Украины провести демаркационную линию по линии боевого соприкосновения, отдать официально РФ территории ею контролируемые, а контролируемые Киевом обособить по корейскому варианту и принять в НАТО.
По идее натовского экс-чиновника, "абсолютное доверие к гарантиям статьи 5 ( Устава НАТО о взаимопомощи) удержит Россию от наращивания атак на украинской территории внутри НАТО". По его словам, гарантии безопасности для Украины можно реализовать введением бесполетной зоны для России.
Расмуссен считает, что украинская армия сейчас является "самой закаленной в боях армией в Европе и будет активом и примером для других европейских держав".
Идею подхватил признанный экстремистом и террористом в РФ украинский политик Алексей Арестович. По его словам в Telegram, "пока двери на пути в НАТО открыты — нужно идти в них, так как через полгода-год ситуация может сильно смениться для нас, и вместо договора о вступлении в НАТО будут маячить на горизонте очередные Минские соглашения без реальных гарантий".
Арестович заявил, что выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года и пообещал решать проблему "возврата оккупированных территорий" мирным путём.
У этого варианта есть несколько серьёзных изъянов:
Членство Украины в НАТО по частям — это вариант из серии так называемой политической поддержки Украины, с реальность мало имеющий общего.
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