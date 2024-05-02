Россиянам рассказали, как без вреда для здоровья завершить Великий пост

Диетолог Соломатина: после поста рекомендуется употреблять молочные белки

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Елена Соломатина, диетолог, предупреждает о возможных негативных последствиях для здоровья при резком переходе к обычному питанию после Великого поста, сообщает "Вечерняя Москва".

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"Когда определённой пищи в рационе становится меньше или она вовсе отсутствует, в организме перестают вырабатываться специальные ферменты для её усвоения. Происходит перестройка всех систем… Поэтому выходить из поста нужно постепенно", — предостерегла Елена Соломатина.

Согласно её высказыванию, сразу после поста следует воздержаться от шашлыков из красного мяса. Рекомендуется начинать с более лёгких продуктов — рыбы, индейки и курицы. Имеющим проблемы с ЖКТ и людям, как среднего, так и старшего возраста, рекомендуется избегать мясных продуктов в первые дни и предпочесть молочные белки: творог, сыр, йогурт. Постепенно можно вводить рыбу и курицу, а затем перейти к красному мясу после адаптации организма.

После завершения поста важно быть острожными с алкоголем, чтобы избежать негативного воздействия на поджелудочную железу и желчный пузырь, подытожила диетолог.