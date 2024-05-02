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Умер исполнительный директор по развитию бизнеса и внедрению бизнес-инноваций СГ "СОГАЗ" Антон Барышек

"СОГАЗ" сообщил о смерти исполнительного директора Антона Барышека

1:08
Страхование

Скончался исполнительный директор по развитию бизнеса и внедрению бизнес-инноваций российской страховой компании "СОГАЗ". На момент смерти ему было 45 лет. Сообщение опубликовано в понедельник на официальном сайте группы.

"СОГАЗ" сообщил о смерти исполнительного директора Антона Барышека
Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Веселков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Антон Барышек родился 16 мая 1978 г. в Москве, окончил МГИМО в 2001 году по специальности «Финансы и кредит». В страховой отрасли он проработал более 20 лет. Начинал с должности специалиста в сфере страхования грузов и дошёл до позиций ведущего управленца в крупнейших компаниях страхового рынка.

В 2011 году Барышек возглавил дирекцию по работе с банками и лизинговыми компаниями страховой группы «СОГАЗ». За время работы в компании занимал ряд руководящих должностей, в последние годы управлял корпоративными продажами в региональной сети и развивал бизнес в банковском и лизинговом каналах.

На сайте компании опубликованы соболезнования родным и близким умершего.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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