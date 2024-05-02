Ученый прокомментировал вспышку на Солнце

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук Сергей Богачев сообщил РИА Новости о солнечной вспышке средней интенсивности.
Ученый подчеркнул, что положение вспышки на солнечной поверхности предотвратило возможность магнитной бури на Земле. Богачев заявил, что энергия вспышки была близка к максимальной.
"Вспышка произошла на периферии Солнца, на западном краю, что значительно снижает ее воздействие на Землю. Чтобы вызвать значимые последствия при таком расположении, событие должно быть исключительно мощным", — объяснил Богачев.
Также в журнале The Astrophysical Journal были опубликованы результаты исследования, объясняющие особенности гамма-всплесков (GRB) — космических вспышек гамма-излучения, которые за несколько секунд выделяют столько же энергии, сколько Солнце за всю свою жизнь.
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