Ученый прокомментировал вспышку на Солнце

Богачев: вспышка на Солнце не повлияет на Землю и не вызовет магнитную бурю

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук Сергей Богачев сообщил РИА Новости о солнечной вспышке средней интенсивности.

Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ученый подчеркнул, что положение вспышки на солнечной поверхности предотвратило возможность магнитной бури на Земле. Богачев заявил, что энергия вспышки была близка к максимальной.

"Вспышка произошла на периферии Солнца, на западном краю, что значительно снижает ее воздействие на Землю. Чтобы вызвать значимые последствия при таком расположении, событие должно быть исключительно мощным", — объяснил Богачев.

Также в журнале The Astrophysical Journal были опубликованы результаты исследования, объясняющие особенности гамма-всплесков (GRB) — космических вспышек гамма-излучения, которые за несколько секунд выделяют столько же энергии, сколько Солнце за всю свою жизнь.

Исследователи из Университета Алабамы в Хантсвилле выяснили механизмы, лежащие в основе этих явлений.