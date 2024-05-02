Выплаты положены всем участникам ВОВ: юрист напомнила россиянам о ежегодных выплатах ко Дню Победы

Юрист: участникам ВОВ установлена ежегодная федеральная денежная выплата

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

По указу президента РФ 24 апреля 2019 года под номером 186 "О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы", ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды получают ежегодную федеральную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей, сообщила партнер юридической компании "Мокров и Партнёры" Анастасия Елисеева в интервью для NEWS.ru.

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Анастасия Елисеева уточнила, что для получения этой выплаты необходимо иметь российское гражданство, постоянно проживать в России, Латвии, Литве или Эстонии и подтвердить льготный статус, связанный с участием в событиях Великой Отечественной войны.

Также Елисеева добавила, в столице, например, такие выплаты предоставляются в виде целевой материальной помощи пенсионерам и составляют от 10 до 25 тысяч рублей, в зависимости от категории льгот.