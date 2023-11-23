Арестович* встал на защиту русскоязычных граждан Украины и заявил, что он русский украинец

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Алексея Арестовича* возмутило заявление украинских чиновников о несуществовании "русскоязычных" граждан.

Фото: wikipedia.org by Kozubenko is licensed under CC BY-SA 4.0

Украинский военный аналитик назвал новость о том, что никаких русскоязычных украинцев нет, удивительной.

"И их нет настолько, что прав этой группы защищать мы не будем. То есть группа может и есть, но у нее точно нет прав. Ну не точно нет, но не должно быть", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Он напомнил украинским чиновникам о существовании Конституции и Всеобщей декларации прав человека.

"Я — русскоязычный украинец. Да что там: я просто-таки самый что ни на есть русский — Украины", — объяснил Арестович*.

Аналитик пригрозил отрицающим существование русскоязычных граждан разбирательством в Европейском суде по правам человека.

Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.