Трехлетний шум от котельной на улице Метальникова: меры и обещания компании ОТК

Россияне жалуются на трехлетний писк в ушах

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жители Краснодара уже третий год страдают от пронзительного свиста, исходящего от близлежащей котельной, о чем сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: flickr.com by Travis Isaacs is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Проблема затронула владельцев квартир в многоэтажке на улице Метальникова. Сначала свист возникал эпизодически, что, по всей видимости, было признаком поломки оборудования. Со временем звук стал неотступным, прекращаясь лишь на короткие интервалы до 15 минут. Постоянный шум мешает жителям, среди которых много пожилых людей, проветривать жилье. За три года местные жители израсходовали пять пар наушников, пытаясь заглушить дискомфорт.

В ответ на жалобы, управляющая компания предоставила жильцам контакты владельцев котельной. В компании ОТК объяснили долгосрочный шум высокой нагрузкой на оборудование: "Что вы хотите? Мы обслуживаем огромное количество домов. Конечно, клапаны не справляются". Жалобы на запах газа в компании отметили как надуманные. Однако представители СМИ узнали, что источником свиста является регулятор давления газа. Смена арматуры запланирована на следующий месяц, так как ранее жалоб на работу механизма не поступало.