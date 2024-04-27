Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные озвучили причину нахождения предполагаемого признака жизни на мёртвой комете
Пудинг из фиников со вкусом ириски: готовим в духовке
Осуществляем правильное принятие водных процедур
Садальский рассказал, как Владимир Набоков придумал смайлик
Главные тренды в садоводстве
Тренировка ВИИТ для сжигания жира на животе
Эксперт рассказал об угрозе эксплуатации авто с неисправными амортизаторами
Врач Саламатина: взрослым рекомендуется ограничить потребление соли до 2000 мг
Кинокритик Шнейдеров: фильм Локшина "Мастер и Маргарита" больше всего похож на роман
Статистика цен на комнаты: москва сократила стоимость на 1% за год

Стоимость комнат в Москве снизилась на 1% за год

1:47
Недвижимость » Аналитика

Согласно отчету "Мир квартир", стоимость комнат в Москве за год снизилась на один процент, передает РИА Новости.

Стоимость комнат в Москве снизилась на 1% за год
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under CC0

С начала текущего года цены на комнаты возросли в 62 из 70 исследованных городов, в семи снизились, а в одном остались без изменений. В первые четыре месяца 2024 года самый значительный рост цен зафиксирован в Челябинске (20 процентов), Ульяновске (18 процентов), Симферополе (19 процентов), Махачкале (17 процентов) и Кемерове (16 процентов). В то время как в Магнитогорске (минус шесть процентов), Московской области (минус пять процентов), Владивостоке (минус три процента), Туле (минус два процента) и Ленинградской области (минус один процент) наблюдалось наибольшее снижение стоимости. В Москве за тот же период цены на комнаты остались неизменными.

В среднем по России цена предложения комнат составляет 1,3 миллиона рублей, в то время как в Москве она почти достигает 4,1 миллиона рублей.

С апреля 2023 года наибольший рост цен на комнаты отмечен в Симферополе (44 процента), Улан-Удэ и Самаре (по 42 процента), Челябинске (40 процентов) и Кемерове (38 процентов). Снижение стоимости было наиболее значительным в Магнитогорске (минус восемь процентов), Ленинградской области (минус пять процентов), Тольятти и Туле (по минус четыре процента) и Московской области (минус три процента).

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта

Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".

Ольга Бузова радуется завершению ремонта в своем "замке"
Марк Богатырев опубликовал фото с подросшим сыном от Татьяны Арнтгольц
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Горбуша, запечённая в духовке: готовим её сочной и аппетитной безо всякого майонеза
NetEase: Китай устроил сюрприз с госдолгом США
Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Киев и Лондон готовят удары по Крыму и вылазки 73-го морского центра ССО Дмитрий Плотников Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Удобрение азофоска: что нужно знать огороднику?
Домашняя тренировка, которая поможет быстро и эффективно нарастить мышечную массу верхней части тела
Как определить кислотность почвы по сорнякам
Как определить кислотность почвы по сорнякам
Последние материалы
Эксперт рассказал об угрозе эксплуатации авто с неисправными амортизаторами
Врач Саламатина: взрослым рекомендуется ограничить потребление соли до 2000 мг
Кинокритик Шнейдеров: фильм Локшина "Мастер и Маргарита" больше всего похож на роман
В Египте внедрят карты российской платежной системы "Мир"
Поведение, которое может негативно сказаться на коже: избегайте таких привычек
Казус в практике страхования жителей Кургана
Кинологи развеяли миф о поведении собак
Авиакомпания перманентно забанила пассажира за домогательства на борту
Использование египтянами урана могло стать причиной "проклятия фараонов"
Как вырастить бегонию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников