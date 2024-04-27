Статистика цен на комнаты: москва сократила стоимость на 1% за год

Стоимость комнат в Москве снизилась на 1% за год

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Согласно отчету "Мир квартир", стоимость комнат в Москве за год снизилась на один процент, передает РИА Новости.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under CC0

С начала текущего года цены на комнаты возросли в 62 из 70 исследованных городов, в семи снизились, а в одном остались без изменений. В первые четыре месяца 2024 года самый значительный рост цен зафиксирован в Челябинске (20 процентов), Ульяновске (18 процентов), Симферополе (19 процентов), Махачкале (17 процентов) и Кемерове (16 процентов). В то время как в Магнитогорске (минус шесть процентов), Московской области (минус пять процентов), Владивостоке (минус три процента), Туле (минус два процента) и Ленинградской области (минус один процент) наблюдалось наибольшее снижение стоимости. В Москве за тот же период цены на комнаты остались неизменными.

В среднем по России цена предложения комнат составляет 1,3 миллиона рублей, в то время как в Москве она почти достигает 4,1 миллиона рублей.

С апреля 2023 года наибольший рост цен на комнаты отмечен в Симферополе (44 процента), Улан-Удэ и Самаре (по 42 процента), Челябинске (40 процентов) и Кемерове (38 процентов). Снижение стоимости было наиболее значительным в Магнитогорске (минус восемь процентов), Ленинградской области (минус пять процентов), Тольятти и Туле (по минус четыре процента) и Московской области (минус три процента).