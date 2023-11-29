Европа пригласила РФ на диалог в рамках ОБСЕ. Что Лавров скажет Западу?

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Европа признала необходимость переговоров с Россией по дальнейшей системе безопасности на континенте. Глава МИД РФ Сергей Лавров едет в Македонию на встречи с коллегами в рамках ОБСЕ.

Фото: Фото: The Organization for Security and Co-operation in Europe

Лавров едет в Скопье на встречу с коллегами по ОБСЕ

Специальная военная операция (СВО) на Украине началась из-за того, что Запад отказался предоставить письменные гарантии безопасности РФ, не исключая членство Украины в НАТО.

В среду, 29 ноября, было объявлено, что на встречу в Северной Македонии глав МИД участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая пройдёт с 30 ноября по 1 декабря, приедет глава МИД РФ Сергей Лавров. Это первый контакт России с ОБСЕ после начала СВО.

ОБСЕ ранее занимала в посреднических операциях в Донбассе проукраинскую позицию. Перед началом СВО Россия решила отозвать сотрудников из миссии ОБСЕ в Донбассе и выступила против продления мандата на работу миссии в целом.

Год назад президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России. Но только сейчас это мнение начало обретать переговорный процесс.

Для обеспечения приезда Лаврова в Скопье, Болгария и Северная Македония пообещали открыть своё воздушное пространство.

Почему Запад пошёл на диалог

Выход Европы на диалог с РФ объясняется тем, что Запад своих целей в проксивойне с РФ на Украине не достиг, его не поддерживает Глобальный Юг и надо как-то налаживать мирное сосуществование с Москвой. Западники боятся, что всё то оружие, производство которого сейчас наращивает РФ, после окончания СВО повернётся против них.

И небезосновательно — очаги дестабилизации в Европе сохраняются, и они могут вспыхнуть на территории бывшей Югославии, Приднестровья, Грузии, Белоруссии (агрессия Польши), а также в Прибалтике в связи с изгнанием оттуда русских.

Только четыре страны были против участия РФ

Как только стало известно об участии Лаврова, министры иностранных дел Украины, Латвии, Литвы и Эстонии отказались от визита в Скопье.

По их словам, участие в саммите делегации РФ "рискует легитимизировать Россию-агрессора ", а также "преуменьшить жестокие преступления, которые совершает Россия". МИД Украины обвинил Россию в создании "экзистенциального кризиса внутри ОБСЕ" .

Представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 29 ноября заявила, что Москва наблюдает усилия части западных стран помешать участию России в заседании ОБСЕ. По её словам, Лавров проведёт ряд двусторонних и многосторонних встреч. Прецедент есть: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным в Пекине на октябрьском саммите БРИКС, заявив ему, что "в Венгрии никогда не хотели конфронтации с Россией".

Показательно, что глава НАТО Йенс Столтенберг отказался давать советы организаторам ОБСЕ по поводу участия в саммите Сергея Лаврова, отвечая на вопрос журналиста об уместности его приглашения.

Как сообщает Reuters, советник президента США по нацбезопасности Энтони Блинкен примет участие во встрече. Однако встреча с Сергеем Лавровым не запланирована.

О чём будет Лавров говорить?

Естественно, ситуация на Украине будет стоять на повестке дня и, вероятно, доминировать в ней. Лавров будет готов полностью объяснить позицию России и то, как она видит конец конфликта.

Судя по его последним высказываниям, Россию не интересует перемирие просто ради перемирия, так как оно даст возможность киевскому режиму попытаться спастись и перевооружиться. По словам министра, Запад является недоговороспособной стороной. Это значит, что даже для начала переговоров Запад должен сделать реальные шаги, а не какие-то декларативные заявления.

Представляется, что это прекращение снабжения Украины оружием.

Для справки. ОБСЕ — это региональная межправительственная организация, ориентированная на безопасность, в которую входят государства-члены Европы, Северной Америки и Азии. Занимается такими вопросами, как контроль над вооружениями, продвижение прав человека, свобода прессы и свободные и справедливые выборы. ОБСЕ возникла в 1975 году: её предшественники объединились в эпоху холодной войны, чтобы сформировать форум для дискуссий между Западным и Восточным блоками. Страны-участницы занимают большую часть суши Северного полушария.

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