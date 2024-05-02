Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: что нужно знать жителям России

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Коммунальные услуги подорожают с 1 июля

1:20
Недвижимость

С первого июля стоимость коммунальных услуг возрастёт. По информации эксперта "Народного фронта. Аналитики" Ирины Блинковой, которую приводит агентство "Прайм", тарифы увеличатся на 4% до 15%.

Коммунальные услуги подорожают с 1 июля
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Наибольший рост цен предвидится в Забайкальском крае — на 15%. В столице тарифы подскочат на 11%, в Санкт-Петербурге ожидается увеличение на 9,8%, в Московской области — на 10,7%, а в Ленинградской области — на 10,2%. В Хакасии увеличение будет наименьшим и составит 4%. В Новосибирской, Ростовской и Самарской областях, а также в Приморском и Хабаровском краях, Марий Эл, Коми и Якутии тарифы вырастут на 9,5%. В Смоленской, Тамбовской, Орловской, Владимирской и Калужской областях ожидается рост на 10%.

Блинкова уточнила, что индексация в июле коснётся только оплаты за коммунальные услуги, включая водоснабжение, газоснабжение и электроэнергию. Тарифы за содержание и ремонт жилых помещений не изменятся, так как эти стоимости регулируются на уровне региональных властей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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