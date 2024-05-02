Вычёсываем кошку правильно: народные лайфхаки и мудрость утекли в сеть

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Стало известно, как вычёсывать кошку

1:17
Зоосфера » Кошки

Кошки известны своей чистоплотностью, однако регулярный уход может сделать процесс ухода за ними ещё более приятным. Важно не только регулярно вычёсывать своих питомцев, но и выбирать для этого подходящее время.

Стало известно, как вычёсывать кошку
Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эксперты подчёркивают важность выбора правильного момента для ухода за шерстью. Давайте разберёмся, как часто следует вычёсывать кошек в зависимости от типа их шерсти.

Короткошёрстные породы

Часто владельцы не уделяют должного внимания уходу за кошками с короткой шерстью, особенно если это не породистые животные. Таким кошкам рекомендуется устраивать расчёсывание раз в неделю.

Кошки с густой и длинной шерстью

Кошки с пышным подшёрстком и длинной шерстью требуют ежедневного ухода, включая несколько минут вычёсывания каждый день. Если образуются колтуны, их следует аккуратно срезать.

Периоды вычёсывания

Особое внимание следует уделить сезонной линьке, когда шерсть выпадает особенно обильно. Если шерсть выпадает слишком интенсивно, это может быть признаком заболевания, и в таких случаях рекомендуется обратиться к ветеринару. Обычно лучше всего проводить вычёсывание утром до кормления, особенно в период линьки.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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