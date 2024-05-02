Вычёсываем кошку правильно: народные лайфхаки и мудрость утекли в сеть

Стало известно, как вычёсывать кошку

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки известны своей чистоплотностью, однако регулярный уход может сделать процесс ухода за ними ещё более приятным. Важно не только регулярно вычёсывать своих питомцев, но и выбирать для этого подходящее время.

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Эксперты подчёркивают важность выбора правильного момента для ухода за шерстью. Давайте разберёмся, как часто следует вычёсывать кошек в зависимости от типа их шерсти.

Короткошёрстные породы

Часто владельцы не уделяют должного внимания уходу за кошками с короткой шерстью, особенно если это не породистые животные. Таким кошкам рекомендуется устраивать расчёсывание раз в неделю.

Кошки с густой и длинной шерстью

Кошки с пышным подшёрстком и длинной шерстью требуют ежедневного ухода, включая несколько минут вычёсывания каждый день. Если образуются колтуны, их следует аккуратно срезать.

Периоды вычёсывания

Особое внимание следует уделить сезонной линьке, когда шерсть выпадает особенно обильно. Если шерсть выпадает слишком интенсивно, это может быть признаком заболевания, и в таких случаях рекомендуется обратиться к ветеринару. Обычно лучше всего проводить вычёсывание утром до кормления, особенно в период линьки.