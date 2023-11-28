Боррель объяснил, почему в его планах нет переговоров с Лавровым

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Главный евродипломат Жозеп Боррель сообщил, что не намерен встречаться с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье.

Фото: er.ru

На пресс-конференции в Брюсселе после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой Боррель назвал правильной свою поездку на мероприятие — по его словам, все участники СМИД должны там быть, чтобы "противодействовать заявлениям России".

"Но у меня не будет возможности встретиться с министром Лавровым, поскольку я должен буду немедленно возвращаться, чтобы принять участие в заседании Европейского оборонного агентства", — добавил дипломат.

Ежегодная встреча министров иностранных дел стран — участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе пройдёт с 30 ноября по 1 декабря в Скопье. Для участия России Северная Македония и Болгария временно открыли воздушное пространство для самолёта Лаврова.