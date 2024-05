Ваш автомобиль может сломаться раньше времени? Все дело в температуре

Your browser does not support the audio element.

Рабочая температура двигателя внутреннего сгорания играет критическую роль в его оптимальной работе, влияя на экономичность, экологичность и общую производительность.

Фото: Wikipedia by C Ling Fan is licensed under CC BY 2.0