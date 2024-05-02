Ваш автомобиль может сломаться раньше времени? Все дело в температуре

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Важность рабочей температуры двигателя для его долговечности и эффективности

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Рабочая температура двигателя внутреннего сгорания играет критическую роль в его оптимальной работе, влияя на экономичность, экологичность и общую производительность.

Фото: Wikipedia by C Ling Fan is licensed under CC BY 2.0

Обычно под рабочей температурой понимается температура охлаждающей жидкости, хотя температура металлических частей двигателя также имеет значение. Бензиновые двигатели обычно работают в диапазоне от 85 до 110 градусов Цельсия, в то время как дизельные двигатели поддерживают температуру около 80-90 градусов Цельсия.

Несмотря на колебания температур в зависимости от условий эксплуатации и сезона, система охлаждения способна поддерживать стабильную температуру, что крайне важно для предотвращения износа и увеличения срока службы двигателя.