Европейские государства очень надеются на то, что Россия не покинет Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), невзирая на давление, с которым дипломаты из РФ столкнулись из-за вооружённого украинского конфликта.
РИА Новости пишет об этом со ссылкой на руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова.
"Они на полном серьёзе нам говорят: не выходите пока из ОБСЕ, пусть шоу продолжается, — заявил он. — Доносится до них, и мы используем эти инструменты, чтобы доносить".
Таким образом Гаврилов ответил на вопрос о том, прислушивается ли Европа к позиции Кремля.
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