Гаврилов: Европа надеется, что Россия не выйдет из ОБСЕ, невзирая на давление из-за Украины

Европейские государства очень надеются на то, что Россия не покинет Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), невзирая на давление, с которым дипломаты из РФ столкнулись из-за вооружённого украинского конфликта.

РИА Новости пишет об этом со ссылкой на руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова.

"Они на полном серьёзе нам говорят: не выходите пока из ОБСЕ, пусть шоу продолжается, — заявил он. — Доносится до них, и мы используем эти инструменты, чтобы доносить".

Таким образом Гаврилов ответил на вопрос о том, прислушивается ли Европа к позиции Кремля.