Денежный взрыв: россияне установили новый рекорд снятия наличных в 2023 году

Россияне в 2023 году сняли с банковских карт рекордные 33,3 трлн

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2023 году жители России установили новый рекорд, сняв с банковских карт 33,3 трлн рублей, на 13% больше по сравнению с предыдущим годом.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Этот внушительный прирост является самым значительным за последние десять лет, подтверждают данные Центрального банка, как сообщает РБК.

Для сравнения: в 2022 году объём снятия наличных в России вырос на 6%, а годом ранее — на 5%. В Государственной думе связывают увеличение оборота наличности с ростом доходов населения.

Однако темпы роста объёма денежных переводов заметно замедлились. По результатам прошлого года прирост составил всего 8%, что почти в три раза меньше, чем годом ранее, и почти в девять раз меньше, чем в 2014 году.

С 1 мая в России увеличили лимит бесплатных переводов между собственными счетами. Теперь комиссия не взимается за транзакции до 30 млн рублей.