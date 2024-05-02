Денежный взрыв: россияне установили новый рекорд снятия наличных в 2023 году

В 2023 году жители России установили новый рекорд, сняв с банковских карт 33,3 трлн рублей, на 13% больше по сравнению с предыдущим годом.
Этот внушительный прирост является самым значительным за последние десять лет, подтверждают данные Центрального банка, как сообщает РБК.
Для сравнения: в 2022 году объём снятия наличных в России вырос на 6%, а годом ранее — на 5%. В Государственной думе связывают увеличение оборота наличности с ростом доходов населения.
Однако темпы роста объёма денежных переводов заметно замедлились. По результатам прошлого года прирост составил всего 8%, что почти в три раза меньше, чем годом ранее, и почти в девять раз меньше, чем в 2014 году.
С 1 мая в России увеличили лимит бесплатных переводов между собственными счетами. Теперь комиссия не взимается за транзакции до 30 млн рублей.
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