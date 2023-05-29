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Глава МИД Финляндии Хаависто: ОБСЕ находится на грани распада

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Мир

Деятельность организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может быть прекращена из-за позиции России и Белоруссии, которые против председательства Эстонии в 2024 году. Об этом сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

Глава МИД Финляндии Хаависто: ОБСЕ находится на грани распада
Фото: РБК

"Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации".

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал ситуацию, касаемо отношения ОБСЕ к украинскому конфликту. Политик выразил мнение, что страны-участники организации не хотели видеть, как прогрессивно развивается в Киеве русофобия и как много произошло убийств мирных жителей на территории Донбасса со стороны украинских силовых структур.

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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