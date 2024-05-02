Задержка рейса Red Wings на Пхукете: более 400 туристов ожидают возвращения в Петербург

На Пхукете задержка рейса авиакомпании Red Wings привела к тому, что более 400 петербургских туристов не смогли вернуться домой в назначенное время. Как сообщает издание "Фонтанка", пассажирам сначала разрешили начать посадку, но затем доступ к самолёту был закрыт, и рейс отложили до следующего дня. Путешественникам предложили размещение в отеле на время ожидания.
Представители Red Wings объяснили задержку необходимостью обеспечения безопасности полётов. На борту находилось 415 человек.
Это не единственный инцидент с задержками рейсов у данной авиакомпании. В прошлом году множество пассажиров уже сталкивались с подобными проблемами. Несмотря на это, руководство компании заявляет о своих усилиях по улучшению качества обслуживания и укреплению имиджа.
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