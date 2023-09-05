Большинство россиян в Латвии не сдали экзамен по латышскому языку для продления вида на жительство

2:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Шестая часть россиян, живущих в Латвии, не смогла успешно сдать экзамен по латышскому языку, который требуется для продления статуса постоянного жителя. Эту информацию предоставил портал LSM, ссылаясь на Государственный центр содержания образования (ГЦСО).

Фото: openverse

Согласно данным, с 11 апреля по 29 августа экзамен по латышскому языку сдали только 39 процентов российских граждан, сдающих его впервые, в то время как 61 процент не смогли справиться с ним с первой попытки. Зарегистрировались на этот экзамен 13 147 граждан России, но сдали его успешно лишь 11 301 человек.

Следующий этап экзамена будет проводиться с 4 сентября по 30 ноября, и на него уже подали заявки более шести с половиной тысяч человек.

Сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, при этом русский язык сможет быть изучен только как "язык меньшинства". В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек, приблизительно 40 процентов из них являются русскоязычными. Однако в стране официально признан единственный государственный язык — латышский, а русский имеет статус иностранного языка.

В августе 2022 года правительство Латвии приняло решение выдавать временные виды на жительство гражданам России только в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство будет предоставляться лишь при условии успешной сдачи экзамена по государственному языку на уровне не ниже А2 к сентябрю 2023 года.

Ранее было объявлено, что с этого месяца граждане России, проживающие в Латвии и не сдавшие экзамен по латышскому языку, начнут получать уведомления от МВД с приказом о выезде из страны. Это также означает утрату возможности использовать множество услуг в Латвии и прекращение выплаты пенсии.

Совет по правам человека при президенте России призвал ООН, Совет Европы и ОБСЕ обратить внимание на ситуацию в Латвии, связанную с нарушением прав россиян, которых могут выселить из страны из-за несданного экзамена по латышскому языку. Это обращение было подписано более 30 лидерами общественного мнения со всего мира.

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