Полина Гагарина пригласила Собчак с сыном Платоном на день рождения дочки Мии: "Вот и дожили мы"

Ксения Собчак рассказала, какой разговор у неё состоялся с Полиной Гагариной.
Собчак разместила в своём Telegram-канале совместный снимок с певицей Полиной Гагариной. Журналистка объяснила, что у них нашлись общие темы для беседы.
"Вот и дожили мы с Полиной до той поры, что обсуждаем на детском дне рождения школы и секции для детей", — написала Ксения в своём микроблоге.
Собчак отметил, что её сын Платон старше наследницы Гагариной на год, поэтому она "на год впереди".
26 апреля Мие исполнилочь 7 лет. На день рождения девочки Полина Гагарина пригласила Собчак с сыном Платоном.
Ранее дочь Полины Гагариной популярно объяснила отцу, фотографу Дмитрию Исхакову, генетические основы деторождения.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.