Полина Гагарина пригласила Собчак с сыном Платоном на день рождения дочки Мии: "Вот и дожили мы"

Ксения Собчак с сыном Платоном посетила день рождения дочки Полины Гагариной

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала, какой разговор у неё состоялся с Полиной Гагариной.

Фото: https://t.me/s/ksbchk by Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public domain

Собчак разместила в своём Telegram-канале совместный снимок с певицей Полиной Гагариной. Журналистка объяснила, что у них нашлись общие темы для беседы.

"Вот и дожили мы с Полиной до той поры, что обсуждаем на детском дне рождения школы и секции для детей", — написала Ксения в своём микроблоге.

Собчак отметил, что её сын Платон старше наследницы Гагариной на год, поэтому она "на год впереди".

26 апреля Мие исполнилочь 7 лет. На день рождения девочки Полина Гагарина пригласила Собчак с сыном Платоном.

Ранее дочь Полины Гагариной популярно объяснила отцу, фотографу Дмитрию Исхакову, генетические основы деторождения.