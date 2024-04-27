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Авокадо на завтрак must-have: почему так важно есть этот суперфуд, богатый полезными жирами

Стоит ли есть авокадо на завтрак?

1:09
Еда

Обычно на завтрак едят продукты, богатые углеводами. Но знаете ли вы, что употребление богатого жирами авокадо на завтрак полезно для вашего здоровья? Замена углеводов на авокадо может снизить уровень сахара и холестерина в крови и улучшить кровообращение.

Стоит ли есть авокадо на завтрак?
Фото: commons.wikimedia.org by Nur Afni Setiyaningrum is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Пусть вас не пугает, что авокадо — источник жиров. Существуют разные типы жиров, и не все из них негативно влияют на ваше здоровье.

Мононенасыщенные жиры, например, помогают снизить уровень "плохого" холестерина, минимизируя тем самым риск сердечно-сосудистых заболеваний, и способствуют усвоению питательных веществ. Они также действуют как мощные антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалениями и предотвращают рак.

Авокадо богато полезными мононенасыщенными жирами и другими важными питательными веществами, такими как

  • фолиевая кислота,
  • калий
  • и клетчатка.

Также авокадо способствует снижению веса, особенно если у вас ожирение, поскольку содержит множество волокон, которые улучшают пищеварение и дают чувство сытости.

Авокадо - польза и вред. Как есть и готовить
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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