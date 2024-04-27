Авокадо на завтрак must-have: почему так важно есть этот суперфуд, богатый полезными жирами

Обычно на завтрак едят продукты, богатые углеводами. Но знаете ли вы, что употребление богатого жирами авокадо на завтрак полезно для вашего здоровья? Замена углеводов на авокадо может снизить уровень сахара и холестерина в крови и улучшить кровообращение.
Пусть вас не пугает, что авокадо — источник жиров. Существуют разные типы жиров, и не все из них негативно влияют на ваше здоровье.
Мононенасыщенные жиры, например, помогают снизить уровень "плохого" холестерина, минимизируя тем самым риск сердечно-сосудистых заболеваний, и способствуют усвоению питательных веществ. Они также действуют как мощные антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалениями и предотвращают рак.
Авокадо богато полезными мононенасыщенными жирами и другими важными питательными веществами, такими как
Также авокадо способствует снижению веса, особенно если у вас ожирение, поскольку содержит множество волокон, которые улучшают пищеварение и дают чувство сытости.
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