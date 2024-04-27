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Идеальные компаньоны для детей: названы породы, которые идеально ладят с детьми

Кинологи назвали идеальные для детей породы собак

1:00
Зоосфера » Собаки

Если ваш ребёнок настойчиво просит завести собаку, важно тщательно подойти к выбору породы. Обычно считается, что семьям с детьми лучше всего подходят собаки среднего размера и крупнее. Такие собаки обычно менее капризны, легко поддаются дрессировке и не склонны к излишним эмоциям.

Кинологи назвали идеальные для детей породы собак
Фото: openverse.org by motleypixel is licensed under CC BY 2.0.

Колли

Эти питомцы известны своим умом, преданностью и активностью.

Их часто называют идеальными "нянями" для малышей.

Немецкая овчарка

Эта порода очень общительна и легко становится частью семьи.

С правильной дрессировкой и воспитанием, такая собака может стать настоящим другом и защитником для вашего ребёнка, проявляя внимательность, надёжность и заботу.

Ретриверы и лабрадоры – излюбленные семейные собаки, отличающиеся дружелюбием и активностью.

К тому же, доказано, что общение с этими животными может помочь даже при лечении депрессии.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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