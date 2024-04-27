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Эксперт: снижение ключевой ставки ЦБ — хорошие перспективы для заемщиков и ипотечников

Эксперт по банкротству Кваша: снижение ставки ЦБ выгодно для ипотечников

1:32
Недвижимость » Мнение

По словам директора по финансам в Сбербанке Александры Бурико, ожидается, что к концу 2024 года ключевая ставка Центробанка России снизится до 13 %, в настоящее время она составляет 16 %. Это изменение связано с возможным стабильным снижением уровня инфляции в стране, как отмечала глава Банка России Эльвира Набиуллина в марте, сообщает Общественная Служба Новостей.

Эксперт по банкротству Кваша: снижение ставки ЦБ выгодно для ипотечников
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Эксперт по банкротству и юрист Дмитрий Кваша приветствует эту новость, особенно в контексте граждан, имеющих кредиты и ипотеки.

"Это явно будет иметь положительное воздействие, учитывая, что заемные средства для банков станут доступнее", — отметил он. "Банки смогут предоставлять займы по более низким процентным ставкам. Многие риэлторы рекомендовали своим клиентам взять ипотеку в период повышенной ключевой ставки Центробанка, предполагая, что рано или поздно она начнет снижаться. И, как мы видим, это скоро произойдет".

Кваша также отмечает, что в банках скоро начнутся массовые запросы на реструктуризацию и рефинансирование долгов.

"Люди будут брать кредиты в других банках под более низкие проценты, чтобы погасить уже существующие долги, обслуживание которых станет менее выгодным", — поясняет он. "Таким образом, как банки, выдающие первичные кредиты, так и те, которые их рефинансируют, смогут начать зарабатывать".

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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