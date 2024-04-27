Ваш автомобиль заслуживает лучшего: всё о тормозных колодках для разных классов машин

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Автоэксперт Колодочкин раскрыл особенности тормозных колодок для каждого класса авто

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Авто

Автоэксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин объяснил различия между дорогими и бюджетными тормозными колодками и их характеристики.

Автоэксперт Колодочкин раскрыл особенности тормозных колодок для каждого класса авто
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Он указал, что качество колодок для одной модели автомобиля, такой как BMW, не гарантирует аналогичное качество для других моделей, например, для Lada Granta.

Колодочкин подчеркнул, что качество товара не следует путать с соответствием его спецификациям от производителя.

"Для модели Lada Granta эти колодки будут качественными, но изготовленными из другого материала. Они будут адаптированы к мощности двигателя и другим характеристикам авто, при этом оказываясь более доступными и меньшими по размеру", — заявил он.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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