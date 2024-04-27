Ваш автомобиль заслуживает лучшего: всё о тормозных колодках для разных классов машин

Автоэксперт Колодочкин раскрыл особенности тормозных колодок для каждого класса авто

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Автоэксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин объяснил различия между дорогими и бюджетными тормозными колодками и их характеристики.

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Он указал, что качество колодок для одной модели автомобиля, такой как BMW, не гарантирует аналогичное качество для других моделей, например, для Lada Granta.

Колодочкин подчеркнул, что качество товара не следует путать с соответствием его спецификациям от производителя.

"Для модели Lada Granta эти колодки будут качественными, но изготовленными из другого материала. Они будут адаптированы к мощности двигателя и другим характеристикам авто, при этом оказываясь более доступными и меньшими по размеру", — заявил он.